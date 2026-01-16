Луис Энрике сделал выбор между Манчестер Юнайтед и Барселоной

Луис Энрике реагирует на события на поле. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Руководство "Манчестер Юнайтед" сомневается в целесообразности назначения наставника "ПСЖ" Луис Энрике на пост главного тренера команды. В клубе настороженно относятся к кандидатуре испанца.

Причиной является отсутствия у тренера опыта работы в Английской премьер-лиге, сообщает talkSport.

Луис Энрике отказался от крупного предложения "ПСЖ" и не намерен продлевать сотрудничество с парижским клубом. Несмотря на готовность французов предложить долгосрочный контракт на выгодных финансовых условиях, тренер планирует покинуть Париж следующим летом.

Луис Энрике с игроками "ПСЖ". Фото: Reuters/Thaier Al-Sudani

Где будет работать Луис Энрике

Параллельно в Испании активно обсуждается другой сценарий развития карьеры специалиста. Сообщается, что Луис Энрике рассматривает возможность возвращения в "Барселону" в 2027 году и видит себя потенциальным преемником Ханса-Дитера Флика во главе каталонской команды.

В самой "Барселоне" понимают, что цикл Флика может завершиться после 2027 года, и внимательно следят за ситуацией вокруг Луиса Энрике. При этом ключевым фактором для тренера остаются не финансовые условия, а желание получить новый масштабный вызов.

