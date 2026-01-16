Видео
Україна
Видео

Главная Спорт В Манчестер Юнайтед объяснили отказ от услуг Луиса Энрике

В Манчестер Юнайтед объяснили отказ от услуг Луиса Энрике

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 12:01
Луис Энрике сделал выбор между Манчестер Юнайтед и Барселоной
Луис Энрике реагирует на события на поле. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Руководство "Манчестер Юнайтед" сомневается в целесообразности назначения наставника "ПСЖ" Луис Энрике на пост главного тренера команды. В клубе настороженно относятся к кандидатуре испанца.

Причиной является отсутствия у тренера опыта работы в Английской премьер-лиге, сообщает talkSport

Читайте также:

Луис Энрике отказался от крупного предложения "ПСЖ" и не намерен продлевать сотрудничество с парижским клубом. Несмотря на готовность французов предложить долгосрочный контракт на выгодных финансовых условиях, тренер планирует покинуть Париж следующим летом. 

Луис Энрике
Луис Энрике с игроками "ПСЖ". Фото: Reuters/Thaier Al-Sudani

Где будет работать Луис Энрике 

Параллельно в Испании активно обсуждается другой сценарий развития карьеры специалиста. Сообщается, что Луис Энрике рассматривает возможность возвращения в "Барселону" в 2027 году и видит себя потенциальным преемником Ханса-Дитера Флика во главе каталонской команды.

В самой "Барселоне" понимают, что цикл Флика может завершиться после 2027 года, и внимательно следят за ситуацией вокруг Луиса Энрике. При этом ключевым фактором для тренера остаются не финансовые условия, а желание получить новый масштабный вызов. 

Напомним, чемпион мира по боксу Александр Усик трогательно поддержал украинских энергетиков. 

Футболист сборной Украины Александр Зинченко вернулся в "Арсенал" без гарантии игрового времени. 

спорт футбол Манчестер Юнайтед ПСЖ Луис Энрике тренер
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
