Луїс Енріке зробив вибір між Манчестер Юнайтед та Барселоною

Луїс Енріке реагує на події на полі. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Керівництво "Манчестер Юнайтед" сумнівається в доцільності призначення наставника "ПСЖ" Луїса Енріке на посаду головного тренера команди. У клубі насторожено ставляться до кандидатури іспанця.

Причиною є відсутність у тренера досвіду роботи в Англійській прем'єр-лізі, повідомляє talkSport.

Реклама

Читайте також:

Луїс Енріке відмовився від великої пропозиції "ПСЖ" і не має наміру продовжувати співпрацю з паризьким клубом. Попри готовність французів запропонувати довгостроковий контракт на вигідних фінансових умовах, тренер планує покинути Париж наступного літа.

Луїс Енріке з гравцями "ПСЖ". Фото: Reuters/Thaier Al-Sudani

Де працюватиме Луїс Енріке

Паралельно в Іспанії активно обговорюється інший сценарій розвитку кар'єри фахівця. Повідомляється, що Луїс Енріке розглядає можливість повернення до "Барселони" у 2027 році та бачить себе потенційним наступником Ганса-Дітера Фліка на чолі каталонської команди.

У самій "Барселоні" розуміють, що цикл Фліка може завершитися після 2027 року, і уважно стежать за ситуацією навколо Луїса Енріке. При цьому ключовим фактором для тренера залишаються не фінансові умови, а бажання отримати новий масштабний виклик.

Нагадаємо, чемпіон світу з боксу Олександр Усик зворушливо підтримав українських енергетиків.

Футболіст збірної України Олександр Зінченко повернувся в "Арсенал" без гарантії ігрового часу.