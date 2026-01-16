Відео
Головна Спорт У Манчестер Юнайтед пояснили відмову від послуг Луїса Енріке

У Манчестер Юнайтед пояснили відмову від послуг Луїса Енріке

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 12:01
Луїс Енріке зробив вибір між Манчестер Юнайтед та Барселоною
Луїс Енріке реагує на події на полі. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Керівництво "Манчестер Юнайтед" сумнівається в доцільності призначення наставника "ПСЖ" Луїса Енріке на посаду головного тренера команди. У клубі насторожено ставляться до кандидатури іспанця.

Причиною є відсутність у тренера досвіду роботи в Англійській прем'єр-лізі, повідомляє talkSport.

Читайте також:

Луїс Енріке відмовився від великої пропозиції "ПСЖ" і не має наміру продовжувати співпрацю з паризьким клубом. Попри готовність французів запропонувати довгостроковий контракт на вигідних фінансових умовах, тренер планує покинути Париж наступного літа.

Луис Энрике
Луїс Енріке з гравцями "ПСЖ". Фото: Reuters/Thaier Al-Sudani

Де працюватиме Луїс Енріке

Паралельно в Іспанії активно обговорюється інший сценарій розвитку кар'єри фахівця. Повідомляється, що Луїс Енріке розглядає можливість повернення до "Барселони" у 2027 році та бачить себе потенційним наступником Ганса-Дітера Фліка на чолі каталонської команди.

У самій "Барселоні" розуміють, що цикл Фліка може завершитися після 2027 року, і уважно стежать за ситуацією навколо Луїса Енріке. При цьому ключовим фактором для тренера залишаються не фінансові умови, а бажання отримати новий масштабний виклик.

Нагадаємо, чемпіон світу з боксу Олександр Усик зворушливо підтримав українських енергетиків.

Футболіст збірної України Олександр Зінченко повернувся в "Арсенал" без гарантії ігрового часу.

спорт футбол Манчестер Юнайтед ПСЖ Луіс Енріке тренер
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
