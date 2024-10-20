Олександр Усик vs Тайсон Ф'юрі: думки з Офісу Президента про реванш

Александр Усик в самолете. Фото: www.instagram.com/usykaa

Боксер номер один в Украине Александр Усик 21 декабря в Эр-Рияде проведет реванш с Тайсоном Фьюри. Относительно их второго поединка высказались в Офисе Президента Украины.

Советник ОП и прославленная в прошлом украинская легкоатлетка Елена Говорова в комментарии Sportarena рассказала, чего ждет от реванша.

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Первое сражение Усика и Фьюри прошло в мае в Саудовской Аравии и тогда украинец победил решением судей.

Елена Говорова. Фото: sportarena.com

В ОП высказались о реванше Усик — Фьюри

Советник Офиса Президента выразила уверенность в победе Усика в реванше.

По словам Говоровой, Усик является спортсменом, для которого победы — природное состояние, и отметила, что будет активно поддерживать украинца.

"Конечно, я верю в победу Александра! Буду за него, как всегда болеть. Саша — не просто профи, это спортсмен, у которого победа в крови. Он умеет ее одерживать в любых обстоятельствах. Конечно, спорт это непредсказуемая вещь, но я верю в его победу и желаю, чтобы так случилось", — сказала Говорова.

Усик владеет чемпионскими титулами WBC, WBA, WBO. Пояс IBF у игрока отобрали из-за отказа биться с обязательным претендентом Даниэлем Дюбуа. Усик же выбрал противостояние с Фьюри.

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