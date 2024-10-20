В Офісі Президента повідомили, чого чекають від Усика в реванші з Ф’юрі
Боксер номер один в Україні Олександр Усик 21 грудня в Ер-Ріяді проведе реванш з Тайсоном Ф’юрі. Щодо їх другого поєдинку висловились в Офісі Президента України.
Радниця ОП та прославлена в минулому українська легкоатлетка Олена Говорова в коментарі Sportarena розповіла, чого чекає від реваншу.
Перший бій Усика та Ф’юрі пройшов у травні в Саудівській Аравії й тоді українець переміг рішенням суддів.
В ОП висловились про реванш Усик — Ф’юрі
Радниця Офісу Президента висловила впевненість у перемозі Усика в реванші.
За словами Говорової, Усик є спортсменом, для якого перемоги — природний стан, і наголосила, що буде активно підтримувати українця.
"Звісно, я вірю в перемогу Олександра! Буду за нього як завжди вболівати. Саша — не просто профі, це спортсмен, у якого перемога в крові. Він вміє її здобувати в будь-яких обставинах. Звісно, спорт це непередбачувана річ, але я вірю в його перемогу і бажаю аби так сталось", — сказала Говорова.
Усик наразі має чемпіонські титули WBC, WBA, WBO. Титул IBF у гравця відібрали через відмову битися з обов’язковим претендентом Даніелем Дюбуа. Натомість Усик вибрав протистояння з Ф’юрі.
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