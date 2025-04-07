Лидер Александрии не верит в то, что команда станет чемпионом УПЛ

Футболисты "Александрии" перед матчем УПЛ. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Скромная "Александрия" продолжает идти на втором месте в турнирной таблице чемпионата Украины по футболу. Один из защитников команды признался, какая цель на сезон стоит перед командой.

Артем Шабанов сделал смелое заявление в эфире YouTube-канала "ПроФутбол".

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Бывший защитник "Динамо" Артем Шабанов признался, что все еще смотрит матчи с участием киевской команды. В составе "бело-синих" остается много футболистов, с которым дружит игрок "Александрии". А вот поединки донецкого "Шахтера" защитник не включает.

Артем Шабанов на тренировке. Фото: instagram.com/a_shabanov/

Мечты футболистов "Александрии"

По словам Артема Шабанова, его партнеры по команде хотят завершить нынешний сезон в пятерке лучших команд. Главной целью является удержаться на второй строчке в турнирной таблице. А вот о чемпионстве в "Александрии" не задумываются из-за того, что считают "Динамо" более сильной командой. Однако подопечные Руслана Ротаня продолжают надеяться на то, что нынешний сезон может стать для них очень успешным.

После 23 матчей "Александрия" идет на 2 месте в турнирной таблице. Она отстает от "Динамо" на 4 очка и опережает "Шахтер" на 6 баллов, однако у "горняков" еще есть матч в запасе. Следующий поединок в УПЛ команда Руслана Ротаня проведет в субботу, 12 апреля, против "Руха" на выезде.

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