Лідер Олександрії не вірить у те, що команда стане чемпіоном УПЛ

Футболісти "Олександрії" перед матчем УПЛ. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Скромна "Олександрія" продовжує йти на другому місці в турнірній таблиці чемпіонату України з футболу. Один із захисників команди зізнався, яка мета на сезон стоїть перед командою.

Артем Шабанов зробив сміливу заяву в ефірі YouTube-каналу "ПроФутбол".

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Колишній захисник "Динамо" Артем Шабанов зізнався, що все ще дивиться матчі за участю київської команди. У складі "біло-синіх" залишається багато футболістів, з яким дружить гравець "Олександрії". А ось поєдинки донецького "Шахтаря" захисник не включає.

Артем Шабанов на тренуванні. Фото: instagram.com/a_shabanov/

Мрії футболістів "Олександрії"

За словами Артема Шабанова, його партнери по команді хочуть завершити нинішній сезон у п'ятірці найкращих команд. Головною метою є втриматися на другій сходинці в турнірній таблиці. А от про чемпіонство в "Олександрії" не замислюються через те, що вважають "Динамо" сильнішою командою. Однак підопічні Руслана Ротаня продовжують сподіватися на те, що нинішній сезон може стати для них дуже успішним.

Після 23 матчів "Олександрія" йде на 2 місці в турнірній таблиці. Вона відстає від "Динамо" на 4 очки та випереджає "Шахтар" на 6 балів, однак у "гірників" ще є матч у запасі. Наступний поєдинок в УПЛ команда Руслана Ротаня проведе в суботу, 12 квітня, проти "Руху" на виїзді.

Нагадаємо, у київському "Динамо" дізналися, в якому місті відбудеться матч чемпіонату України з "Кривбасом".

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