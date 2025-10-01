В Александрии появится новый тренер — это опытный специалист

Владимир Шаран. Фото: "Александрия"

В "Александрии" ищут нового тренера. Поэтому остановились на опытном специалисте, который уже работал в клубе.

Портал SportArena сообщил о возвращении в клуб Владимира Шарана.

Новый тренер "Александрии"

По информации источника, Шаран близок к назначению главным тренером второй команды "Александрии".

Специалист, который длительное время без работы, вернется в клуб, где уже работал с основной командой и был бессменным на тренерском мостике.

Последним местом работы Шарана был ФК "Минай", где он провел почти год. До этого он восемь лет тренировал "Александрию".

Шарана называли потенциальным новым тренером "Александрии" на случай увольнения Кирилла Нестеренко. Однако, молодой специалист помог команде выиграть первые матчи и отдалиться от зоны вылета.

"Александрия-2" сейчас пятая в группе Б Второй лиги с 16 очками после 10 туров.

