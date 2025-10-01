Відео
Україна
Головна Спорт В Олександрії з'явиться новий тренер — хто він

В Олександрії з'явиться новий тренер — хто він

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 23:18
В Олександрії з'явиться новий тренер — це досвідчений спеціаліст
Володимир Шаран. Фото: "Олександрія"

У "Олександрії" шукають нового тренера. Тому зупинились на досвідченому фахівцю, який вже працював у клубі.

Портал SportArena повідомив про повернення в клуб Володимира Шарана.

Читайте також:
Владимир Шаран
Володимир Шаран. Фото: "Олександрія"

Новий тренер "Олександрії"

За інформацією джерела, Шаран близький до призначення головним тренером другої команди "Олександрії".

Фахівець, який тривалий час без роботи, повернеться до клубу, де вже працював з основною командою і був незмінним на тренерському мостику.

Останнім місцем роботи Шарана був ФК "Минай", де він провів майже рік. До цього він вісім років тренував "Олександрію".

Шарана називали потенційним новим тренером "Олександрії" на випадок звільнення Кирила Нестеренка. Однак, молодий спеціаліст допоміг команді виграти перші матчі та віддалитися від зони вильоту.

"Олександрія-2" наразі п'ята у групі Б Другої ліги з 16 очками після 10 турів.

Нагадаємо, житомирське "Полісся" може залишитись без свого кращого футболіста.

Раніше ми повідомили щодо росіянина Матвія Сафонова, який не пішов з "ПСЖ" на вимогу Іллі Забарного.

футбол УПЛ тренер Олександрія Володимир Шаран
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
