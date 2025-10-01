В Олександрії з'явиться новий тренер — це досвідчений спеціаліст

Володимир Шаран. Фото: "Олександрія"

У "Олександрії" шукають нового тренера. Тому зупинились на досвідченому фахівцю, який вже працював у клубі.

Портал SportArena повідомив про повернення в клуб Володимира Шарана.

Новий тренер "Олександрії"

За інформацією джерела, Шаран близький до призначення головним тренером другої команди "Олександрії".

Фахівець, який тривалий час без роботи, повернеться до клубу, де вже працював з основною командою і був незмінним на тренерському мостику.

Останнім місцем роботи Шарана був ФК "Минай", де він провів майже рік. До цього він вісім років тренував "Олександрію".

Шарана називали потенційним новим тренером "Олександрії" на випадок звільнення Кирила Нестеренка. Однак, молодий спеціаліст допоміг команді виграти перші матчі та віддалитися від зони вильоту.

"Олександрія-2" наразі п'ята у групі Б Другої ліги з 16 очками після 10 турів.

