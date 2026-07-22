В сборной Испании определились с будущим Де Ла Фуэнте

Луис Де Ла Фуэнте на чемпионате мира-2026. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Руководство Федерации футбола Испании предложить Луису Де Ла Фуэнте продлить контракт. Соглашения главного тренера "красной фурии" рассчитано до лета 2028 года. Однако он может провести в команде не один, а два турнира.

В Испании полностью довольны работой наставника, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Diario AS.

Главный тренер сборной Испании Луис Де Ла Фуэнте прошел все уровни работы с национальными командами. Он возглавлял юношескую, молодежную и олимпийские сборные, после чего в 2022 году заменил Луиса Энрике на посту наставника главной "красной фурии". Этот тренер создал команду, которая побеждала в Лиге Наций, чемпионатах мира и Европы. Не удивительно, что в стране хотят оставить 65-летнего специалиста подольше на этой должности.

Луис де ла Фуэнте с Кубком Мира. Фото: Reuters

Что предлагают Де Ла Фуэнте

Возрастной специалист будет руководить игрой сборной Испании и на Евро-2028. Однако ему предложат продлить контракт до лета 2030 года, чтобы наставник смог поработать с командой и на домашнем чемпионате мира.

Мундиаль-2030 пройдет в Испании, Португалии и Марокко. Три поединка, которые будут посвящены столетию чемпионатов мира, состоятся в Аргентине, Уругвая и Парагвае.

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