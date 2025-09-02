Видео
В УАФ ответили на инсайд об обысках у тренера сборной Украины

В УАФ ответили на инсайд об обысках у тренера сборной Украины

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 23:02
В УАФ прокомментировали обыски СБУ у тренера сборной Украины U-21 Кирилла Мазура
Кирилл Мазур (по центру). Фото: instagram.com/kyrylomazur

Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у ассистента главного тренера сборной Украины U-21 Кирилла Мазура. Инсайд об этом ранее выдал блогер Виктор Вацко.

Ситуацию с обысками прокомментировали в Украинской ассоциации футбола, передает "Трибуна".

Читайте также:
Кирилл Мазур
Кирилл Мазур. Фото: instagram.com/kyrylomazur

В УАФ не дали оценку обыскам СБУ

В заявлении ассоциация отметила, что продолжается работа компетентных органов, а Служба внутренних расследований и комитет этики и честной игры активно сотрудничают с правоохранителями и другими привлеченными структурами.

Из-за незавершенного процесса расследования УАФ воздержалась от детализации, обещая избегать конкретных комментариев до его завершения.

"Продолжается работа компетентных органов. Служба внутренних расследований УАФ и комитет этики и честной игры в активной и очень тесной коммуникации с правоохранителями и другими задействованными структурами.

Пока процесс не завершен — не можем предоставлять более конкретных комментариев", — говорится в заявлении УАФ.

Вацко ранее заявил, что фигурантом в праве может быть ассистент Сергея Реброва в национальной сборной Глеб Платов.

Напомним, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис принял решение уволить селекционеров.

Наставник сборной Украины Сергей Ребров заменил важного футболиста.

Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
