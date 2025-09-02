В УАФ прокомментировали обыски СБУ у тренера сборной Украины U-21 Кирилла Мазура

В УАФ ответили на инсайд об обысках у тренера сборной Украины
Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у ассистента главного тренера сборной Украины U-21 Кирилла Мазура. Инсайд об этом ранее выдал блогер Виктор Вацко.
Ситуацию с обысками прокомментировали в Украинской ассоциации футбола, передает "Трибуна".
В УАФ не дали оценку обыскам СБУ
В заявлении ассоциация отметила, что продолжается работа компетентных органов, а Служба внутренних расследований и комитет этики и честной игры активно сотрудничают с правоохранителями и другими привлеченными структурами.
Из-за незавершенного процесса расследования УАФ воздержалась от детализации, обещая избегать конкретных комментариев до его завершения.
"Продолжается работа компетентных органов. Служба внутренних расследований УАФ и комитет этики и честной игры в активной и очень тесной коммуникации с правоохранителями и другими задействованными структурами.
Пока процесс не завершен — не можем предоставлять более конкретных комментариев", — говорится в заявлении УАФ.
Вацко ранее заявил, что фигурантом в праве может быть ассистент Сергея Реброва в национальной сборной Глеб Платов.
