Головна Спорт В УАФ відповіли на інсайд про обшуки у тренера збірної України

В УАФ відповіли на інсайд про обшуки у тренера збірної України

Дата публікації: 2 вересня 2025 23:02
В УАФ прокоментували обшуки СБУ у тренера збірної України U-21 Кирила Мазура
Кирило Мазур (по центру). Фото: instagram.com/kyrylomazur

Співробітники Служби безпеки України провели обшуки у асистента головного тренера збірної України U-21 Кирила Мазура. Інсайд про це раніше видав блогер Віктор Вацко.

Ситуацію з обшуками прокоментували в Українській асоціації футболу, передає "Трибуна".

Читайте також:
Кирилл Мазур
Кирило Мазур. Фото: instagram.com/kyrylomazur

В УАФ не дали оцінку обшукам СБУ

У заяві асоціація зазначила, що триває робота компетентних органів, а Служба внутрішніх розслідувань та комітет етики і чесної гри активно співпрацюють із правоохоронцями та іншими залученими структурами.

Через незавершений процес розслідування УАФ утрималася від деталізації, обіцяючи уникати конкретних коментарів до його завершення.

"Триває робота компетентних органів. Служба внутрішніх розслідувань УАФ та комітет етики і чесної гри в активній та дуже тісній комунікації з правоохоронцями та іншими задіяними структурами.

Поки процес не завершено — не можемо надавати конкретніших коментарів", — йдеться в заяві УАФ.

Вацко раніше заявив, що фігурантом у праві може бути асистент Сергія Реброва в національній збірній Гліб Платов.

Нагадаємо, президент київського "Динамо" Ігор Суркіс ухвалив рішення звільнити селекціонерів.

Наставник збірної України Сергій Ребров замінив важливого футболіста.

СБУ УАФ футбол Збірна України з футболу Збірна України U-21 Кирило Мазур
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
