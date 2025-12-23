Видео
Главная Спорт В Украине выбрали лучшую спортсменку года — кто ею стал

В Украине выбрали лучшую спортсменку года — кто ею стал

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 18:35
Не Магучих — Людмила Лузан стала спортсменкой года в Украине
Людмила Лузан на торжественной церемонии. Фото: instagram.com/liudmilaluzan/

Украинская каноистка Людмила Лузан признана лучшей спортсменкой 2025 года по версии Национального олимпийского комитета Украины. Награду спортсменка, представляющая Полтавскую область, получила во время торжеств, посвященных 35-летию со дня основания НОК Украины.

О решении сообщили на официальных ресурсах олимпийского комитета и олимпийской сборной Украины.

Читайте также:

Церемония награждения лучших спортсменов и тренеров Украины прошла в рамках юбилейных мероприятий и стала одним из центральных событий празднования, объединив представителей спорта разных поколений. 

Людмила Лузан
Людмила Лузан позирует для снимка. Фото: instagram.com/liudmilaluzan/

Почему выбор НОК был очевидным

Нынешний, 2025 год стал для Людмилы Лузан исключительным. Уроженка Ивано-Франковска, которая тренируется в Горишних Плавнях и представляет Полтавщину, оформила исторический результат, став четырехкратной чемпионкой мира по гребле на байдарках и каноэ в течение одного сезона. 

Людмила Лузан
Людмила Лузан с чемпионскими медалями. Фото: instagram.com/liudmilaluzan/

В активе Лузан также олимпийские награды: "серебро" и "бронза" Токио-2020, а также серебряная медаль Олимпиады-2024 в Париже. Она является многократной чемпионкой мира и Европы, действующей победительницей Европейских игр в каноэ-одиночке и каноэ-двойке.

Отдельного признания удостоился и наставник спортсменки — тренер Микола Мацапура, которого НОК назвал лучшим тренером 2025 года. В совокупности достижения Лузан за год включают девять международных медалей, что стало одним из самых сильных индивидуальных сезонов в истории украинского гребного спорта. 

Напомним, легкоатлетка Юлия Левченко легко объяснила феномен своей партнерши по олимпийской команде Ярославы Магучих. 

Экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко считает необходимым возродить один из символов Украины. 

Лидер сборной Швеции по футболу может не сыграть с Украиной весной в отборе на ЧМ-2026. 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
