Не Магучіх — Людмила Лузан стала спортсменкою року в Україні

Людмила Лузан на урочистій церемонії. Фото: instagram.com/liudmilaluzan/

Українську каноїстку Людмилу Лузан визнано найкращою спортсменкою 2025 року за версією Національного олімпійського комітету України. Нагороду спортсменка, яка представляє Полтавську область, отримала під час урочистостей, присвячених 35-річчю від дня заснування НОК України.

Про рішення повідомили на офіційних ресурсах олімпійського комітету та олімпійської збірної України.

Церемонія нагородження найкращих спортсменів та тренерів України відбулася в рамках ювілейних заходів і стала однією з центральних подій святкування, об'єднавши представників спорту різних поколінь.

Людмила Лузан позує для знімка. Фото: instagram.com/liudmilaluzan/

Чому вибір НОК був очевидним

Нинішній, 2025 рік став для Людмили Лузан винятковим. Уродженка Івано-Франківська, яка тренується в Горішніх Плавнях і представляє Полтавщину, оформила історичний результат, ставши чотирикратною чемпіонкою світу з веслування на байдарках та каное протягом одного сезону.

Людмила Лузан із чемпіонськими медалями. Фото: instagram.com/liudmilaluzan/

В активі Лузан також олімпійські нагороди: "срібло" та "бронза" Токіо-2020, а також срібна медаль Олімпіади-2024 у Парижі. Вона є багаторазовою чемпіонкою світу та Європи, чинною переможницею Європейських ігор у каное-одиночці та каное-двійці.

Окремого визнання удостоївся і наставник спортсменки — тренер Микола Мацапура, якого НОК назвав найкращим тренером 2025 року. У сукупності досягнення Лузан за рік включають дев'ять міжнародних медалей, що стало одним із найсильніших індивідуальних сезонів в історії українського веслувального спорту.

