Металлист 1925 победил Колос, Шахтер разгромил Рух в матчах УПЛ

"Шахтер" благодаря дублю Педриньо обыграл львовский "Рух". Фото: "Шахтер"

В Украинской премьер-лиге завершились матчи седьмого тура, повлиявшие на расстановку в верхней части турнирной таблицы. Впервые за долгое время у чемпионата сменился лидер.

Победа "Шахтера" над "Рухом" и поражение "Колоса" сделала "горняков" единоличным лидером, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

"Металлист 1925" удивил "Колос"

"Металлист 1925" под руководством Младена Бартуловича, на этот раз не впечатлял креативностью в атаке. Самые острые эпизоды первого тайма — удары Ивана Калюжного и Эммануэля Итодо, которые легко парировал вратарь "Колоса".

Хотя у харьковчан не все удавалось в атаке, они не дали ничего сделать "Колосу" в нападении.

Второй тайм также не радовал зрелищем. "Колос" нанес лишь один удар в створ, но он не угрожал воротам.

"Металлист 1925" забил на 63-й минуте. Рашица мягко подал с левого фланга, а Денис Антюх ударом слета в центре штрафной принес победу.

"Металлист 1925" — "Колос" — 1:0

Гол: Антюх, 64

"Шахтер" не оставил шансов "Руху"

"Горняки", несмотря на травмы ключевых игроков, в частности Алиссона Сантаны, у которого перелом стопы, выглядели значительно лучше в атаке.

"Шахтер" давил, используя фланги и глубокие забросы. На 27-й минуте Артем Бондаренко ассистировал Мейреллишу, а на 31-й Ефим Конопля вывел Педриньо на гол — 2:0.

Во втором тайме Педриньо Азеведо организовал контратаку, отдав пас тому же Педриньо, который оформил дубль ударом в дальний угол на 49-й минуте.

Точку поставил Изаки на 90-й, сыграв в стенку с Валерием Бондарем и пробив в ближний угол после рикошета.

"Рух" — "Шахтер" — 0:4

Голы: Мейреллиш, 27, Педриньо да Силва, 31, 49, Изаки, 90

Напомним, на чемпионате мира U-20 с победы над Республикой Корея дебютировала сборная Украины.

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук рассказала, как в нее попал допинг.