Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт В УПЛ новый единоличный лидер

В УПЛ новый единоличный лидер

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 21:41
Металлист 1925 победил Колос, Шахтер разгромил Рух в матчах УПЛ
"Шахтер" благодаря дублю Педриньо обыграл львовский "Рух". Фото: "Шахтер"

В Украинской премьер-лиге завершились матчи седьмого тура, повлиявшие на расстановку в верхней части турнирной таблицы. Впервые за долгое время у чемпионата сменился лидер.

Победа "Шахтера" над "Рухом" и поражение "Колоса" сделала "горняков" единоличным лидером, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

"Металлист 1925" удивил "Колос"

"Металлист 1925" под руководством Младена Бартуловича, на этот раз не впечатлял креативностью в атаке. Самые острые эпизоды первого тайма — удары Ивана Калюжного и Эммануэля Итодо, которые легко парировал вратарь "Колоса".

Хотя у харьковчан не все удавалось в атаке, они не дали ничего сделать "Колосу" в нападении.

Второй тайм также не радовал зрелищем. "Колос" нанес лишь один удар в створ, но он не угрожал воротам.

"Металлист 1925" забил на 63-й минуте. Рашица мягко подал с левого фланга, а Денис Антюх ударом слета в центре штрафной принес победу.

"Металлист 1925" — "Колос" — 1:0

Гол: Антюх, 64

"Шахтер" не оставил шансов "Руху"

"Горняки", несмотря на травмы ключевых игроков, в частности Алиссона Сантаны, у которого перелом стопы, выглядели значительно лучше в атаке.

"Шахтер" давил, используя фланги и глубокие забросы. На 27-й минуте Артем Бондаренко ассистировал Мейреллишу, а на 31-й Ефим Конопля вывел Педриньо на гол — 2:0.

Во втором тайме Педриньо Азеведо организовал контратаку, отдав пас тому же Педриньо, который оформил дубль ударом в дальний угол на 49-й минуте.

Точку поставил Изаки на 90-й, сыграв в стенку с Валерием Бондарем и пробив в ближний угол после рикошета.

"Рух" — "Шахтер" — 0:4

Голы: Мейреллиш, 27, Педриньо да Силва, 31, 49, Изаки, 90

Напомним, на чемпионате мира U-20 с победы над Республикой Корея дебютировала сборная Украины.

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук рассказала, как в нее попал допинг.

футбол ФК Шахтер Колос ФК Металлист 1925 Педриньо (футболист)
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации