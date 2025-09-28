Металіст 1925 переміг Колос, Шахтар розгромив Рух у матчах УПЛ

"Шахтар" завдяки дублю Педріньо обіграв львівський "Рух". Фото: "Шахтар"

В Українській прем'єр-лізі завершились матчі сьомого туру, які вплинули на розстановку у верхній частині турнірної таблиці. Вперше за довгий час у чемпіонату змінився лідер.

Перемога "Шахтаря" над "Рухом" і поразка "Колоса" зробила "гірників" одноосібним лідером, повідомив портал Новини.LIVE.

"Металіст 1925" здивував "Колос"

"Металіст 1925" під керівництвом Младена Бартуловича, цього разу не вражав креативністю в атаці. Найгостріші епізоди першого тайму — удари Івана Калюжного та Еммануеля Ітодо, які легко парирував воротар "Колоса".

Хоча у харків'ян не все вдавалося в атаці, вони не дали нічого зробити "Колосу" в нападі.

Другий тайм також не радував видовищем. "Колос" завдав лише одного удару в площину, який не загрожував воротам.

"Металіст 1925" забив на 63-й хвилині. Рашица м’яко подав із лівого флангу, а Денис Антюх ударом зльоту в центрі штрафного приніс перемогу.

"Металіст 1925" — "Колос" — 1:0

Гол: Антюх, 64

"Шахтар" не залишив шансів "Руху"

"Гірники", попри травми ключових гравців, зокрема Аліссона Сантани, у якого перелом стопи, виглядали значно краще в атаці.

"Шахтар" тиснув, використовуючи фланги та глибокі закидання. На 27-й хвилині Артем Бондаренко асистував Мейреллішу, а на 31-й Єфим Конопля вивів Педріньйо на гол — 2:0.

У другому таймі Педріньйо Азеведо організував контратаку, віддавши пас тому ж Педріньо, який оформив дубль ударом у дальній кут на 49-й хвилині.

Крапку поставив Ізакі на 90-й, зігравши в стінку з Валерієм Бондарем і пробивши в ближній кут після рикошету.

"Рух" — "Шахтар" — 0:4

Голи: Мейрелліш, 27, Педріньйо да Сілва, 31, 49, Ізакі, 90

