Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт В УПЛ новий одноосібний лідер

В УПЛ новий одноосібний лідер

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 21:41
Металіст 1925 переміг Колос, Шахтар розгромив Рух у матчах УПЛ
"Шахтар" завдяки дублю Педріньо обіграв львівський "Рух". Фото: "Шахтар"

В Українській прем'єр-лізі завершились матчі сьомого туру, які вплинули на розстановку у верхній частині турнірної таблиці. Вперше за довгий час у чемпіонату змінився лідер.

Перемога "Шахтаря" над "Рухом" і поразка "Колоса" зробила "гірників" одноосібним лідером, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

"Металіст 1925" здивував "Колос"

"Металіст 1925" під керівництвом Младена Бартуловича, цього разу не вражав креативністю в атаці. Найгостріші епізоди першого тайму — удари Івана Калюжного та Еммануеля Ітодо, які легко парирував воротар "Колоса".

Хоча у харків'ян не все вдавалося в атаці, вони не дали нічого зробити "Колосу" в нападі.

Другий тайм також не радував видовищем. "Колос" завдав лише одного удару в площину, який не загрожував воротам.

"Металіст 1925" забив на 63-й хвилині. Рашица м’яко подав із лівого флангу, а Денис Антюх ударом зльоту в центрі штрафного приніс перемогу.

"Металіст 1925" — "Колос" — 1:0

Гол: Антюх, 64

"Шахтар" не залишив шансів "Руху"

"Гірники", попри травми ключових гравців, зокрема Аліссона Сантани, у якого перелом стопи, виглядали значно краще в атаці.

"Шахтар" тиснув, використовуючи фланги та глибокі закидання. На 27-й хвилині Артем Бондаренко асистував Мейреллішу, а на 31-й Єфим Конопля вивів Педріньйо на гол — 2:0.

У другому таймі Педріньйо Азеведо організував контратаку, віддавши пас тому ж Педріньо, який оформив дубль ударом у дальній кут на 49-й хвилині.

Крапку поставив Ізакі на 90-й, зігравши в стінку з Валерієм Бондарем і пробивши в ближній кут після рикошету.

"Рух" — "Шахтар" — 0:4

Голи: Мейрелліш, 27, Педріньйо да Сілва, 31, 49, Ізакі, 90

Нагадаємо, на чемпіонаті світу U-20 з перемоги над Республікою Корея дебютувала збірна України.

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук розповіла, як в неї потрапив допінг.

футбол ФК Шахтар Колос ФК Металіст 1925 Педріньо (футболіст)
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації