Ванат назвал роль Бущана в сборной Украины

Владислав Ванат на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Футболисты киевского "Динамо" Георгий Бущан и Владислав Ванат готовятся к матчам Лиги Наций в составе сборной Украины. Форвард "бело-синих" прокомментировал роль голкипера в национальной команде.

Бущан отвечает за настроение остальных футболистов, сообщает YouTube-канал "Взбірна".

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Георгий Бущан и Владислав Ванат редко играют в сборной Украины, но оба футболиста "Динамо" терпеливо ждут шанс проявить себя на поле. Они усердно тренируются, а голкипер еще и поднимает боевой дух партнеров по команде.

Георгий Бущан работает с мячом. Фото: instagram.com/uafukraine/

Чем Бущан занимается в сборной Украины

Владислав Ванат рассказал, что голкипер "Динамо" является одним из футболистов, которые всегда готовы поднять настроение шуткой. К тому же, Георгий Бущан может поставить музыку в раздевалке, а в перерывах между матчами даже способен накормить игроков шашлыком.

Сборная Украины начала выступление в Лиге Наций с двух поражений подряд. Команда Сергея Реброва замыкает турнирную таблицу в своем квартете. В октябре "сине-желтые" сыграют с Грузией (11 октября) и Чехией (14 октября).

Напомним, президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал смену официального поставщика футбольной экипировки для всех сборных Украины.

А главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров обратился к футболистам накануне важных матчей.