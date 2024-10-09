Ванат назвав роль Бущана у збірній України

Ванат пояснив, чим Бущан корисний збірній України
Футболісти київського "Динамо" Георгій Бущан та Владислав Ванат готуються до матчів Ліги Націй у складі збірної України. Форвард "біло-синіх" прокоментував роль голкіпера у національній команді.
Бущан відповідає за настрій решти футболістів, повідомляє YouTube-канал "Взбірна".
Георгій Бущан і Владислав Ванат рідко грають у збірній України, але обидва футболісти "Динамо" терпляче чекають на шанс проявити себе на полі. Вони завзято тренуються, а голкіпер ще й піднімає бойовий дух партнерів по команді.
Чим Бущан займається у збірній України
Владислав Ванат розповів, що голкіпер "Динамо" є одним із футболістів, які завжди готові підняти настрій жартом. До того ж Георгій Бущан може поставити музику у роздягальні, а у перервах між матчами навіть здатний нагодувати гравців шашликом.
Збірна України розпочала виступ у Лізі Націй із двох поразок поспіль. Команда Сергія Реброва замикає турнірну таблицю у своєму квартеті. У жовтні "синьо-жовті" зіграють із Грузією (11 жовтня) та Чехією (14 жовтня).
Нагадаємо, президент УАФ Андрій Шевченко прокоментував зміну офіційного постачальника футбольного екіпірування для всіх збірних України.
А головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров звернувся до футболістів напередодні важливих матчів.
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