Варан назвал причину завершения карьеры и поделился планами

Варан объяснил решение завершить карьеру и поделился планами
Бывший защитник сборной Франции и мадридского "Реала" Рафаэль Варан объявил о завершении карьеры. Футболист больше не может выходить на поле из-за тяжелой травмы.
Варан объяснил, что будет делать дальше, на своей странице в Instagram.
Рафаэль Варан неожиданно объявил о завершении карьеры вскоре после того, как травмировал колено в своем дебютном матче за итальянский "Комо". Сначала команда Сеска Фабрегаса исключила француза из заявки на сезон, а потом и вовсе объявила о его уходе.
Варан обратился к болельщикам
Защитник объяснил, что ему было сложно принять решение о завершении карьеры футболиста, однако 31-летний француз не привык играть не в полную силу. В последнее время ему стали часто досаждать травмы, и Рафаэль уже не может полностью выкладываться на поле.
Варан написал, что доволен своей карьерой, поскольку выиграл больше трофеев, чем мечтал в юности. Он стал чемпионом мира-2018 в составе сборной Франции, четыре раза завоевывал с "Реалом" Лигу чемпионов.
Напоследок Варан заинтриговал болельщиков и заявил, что не уходит из "Комо". Он пообещал рассказать, чем будет заниматься в клубе после окончания карьеры игрока.
Напомним, голкипер сборной Украины Андрей Лунин вскоре сможет перейти в один из бывших клубов Рафаэля Варана.
А болельщики "Челси" поддержали Михаила Мудрика после того, как он снова провел матч в основном составе.
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