Варан назвал причину завершения карьеры и поделился планами

Рафаэль Варан в "Комо". Фото: instagram.com/raphaelvarane/

Бывший защитник сборной Франции и мадридского "Реала" Рафаэль Варан объявил о завершении карьеры. Футболист больше не может выходить на поле из-за тяжелой травмы.

Варан объяснил, что будет делать дальше, на своей странице в Instagram.

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Рафаэль Варан неожиданно объявил о завершении карьеры вскоре после того, как травмировал колено в своем дебютном матче за итальянский "Комо". Сначала команда Сеска Фабрегаса исключила француза из заявки на сезон, а потом и вовсе объявила о его уходе.

Рафаэль Варан в "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Варан обратился к болельщикам

Защитник объяснил, что ему было сложно принять решение о завершении карьеры футболиста, однако 31-летний француз не привык играть не в полную силу. В последнее время ему стали часто досаждать травмы, и Рафаэль уже не может полностью выкладываться на поле.

Варан "повесил бутсы на гвоздь". Фото: instagram.com/raphaelvarane/

Варан написал, что доволен своей карьерой, поскольку выиграл больше трофеев, чем мечтал в юности. Он стал чемпионом мира-2018 в составе сборной Франции, четыре раза завоевывал с "Реалом" Лигу чемпионов.

Напоследок Варан заинтриговал болельщиков и заявил, что не уходит из "Комо". Он пообещал рассказать, чем будет заниматься в клубе после окончания карьеры игрока.

Напомним, голкипер сборной Украины Андрей Лунин вскоре сможет перейти в один из бывших клубов Рафаэля Варана.

А болельщики "Челси" поддержали Михаила Мудрика после того, как он снова провел матч в основном составе.