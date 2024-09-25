Варан назвав причину завершення кар'єри та поділився планами

Рафаель Варан у "Комо". Фото: instagram.com/raphaelvarane/

Колишній захисник збірної Франції та мадридського "Реала" Рафаель Варан оголосив про завершення кар'єри. Футболіст більше не може виходити на поле через тяжку травму.

Варан пояснив, що робитиме далі, на своїй сторінці в Instagram.

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Рафаель Варан несподівано оголосив про завершення кар'єри невдовзі після травмування коліна у своєму дебютному матчі за італійський "Комо". Спочатку команда Сеска Фабрегаса виключила француза із заявки на сезон, а потім взагалі оголосила про його відхід.

Рафаель Варан в "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Варан звернувся до вболівальників

Захисник пояснив, що йому було складно ухвалити рішення про завершення кар'єри футболіста, проте 31-річний француз не звик грати не на повну силу. Останнім часом його почали часто непокоїти травми, і Рафаель вже не може повністю викладатись на полі.

Варан "повішив бутси на цвях". Фото: instagram.com/raphaelvarane/

Варан написав, що задоволений своєю кар'єрою, оскільки виграв більше трофеїв, аніж мріяв у юності. Він став чемпіоном світу-2018 у складі збірної Франції, чотири рази завойовував із "Реалом" Лігу чемпіонів.

Насамкінець Варан заінтригував уболівальників і заявив, що не йде з "Комо". Він пообіцяв розповісти, чим займатиметься у клубі після закінчення кар'єри гравця.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Андрій Лунін незабаром зможе перейти до одного з колишніх клубів Рафаеля Варана.

А уболівальники "Челсі" підтримали Михайла Мудрика після того, як він знову провів матч в основному складі.