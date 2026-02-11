Вацко резко оценил два года работы Шевченко в УАФ

Андрей Шевченко на посту главы УАФ. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Журналист и комментатор Виктор Вацко поделился мнением о президентстве Андрея Шевченко после его пресс-конференции, посвященной двум годам работы во главе Украинской ассоциации футбола.

Эксперт отметил, что формат открытого общения с медиа выглядит позитивным шагом, однако само выступление оставило неоднозначное впечатление, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал Виктора Вацко.

Украинский журналист считает, что прежнее руководство ассоциации действовало иначе, делая ставку на политический опыт и умение избегать острых тем в публичном пространстве. В этом контексте нынешний стиль управления Андрея Шевченко выглядит более прямым, но менее подготовленным с точки зрения публичной риторики.

Андрей Шевченко в форме сборной Украины. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Сравнение оказалось не в пользу Шевченко

Вацко обратил внимание на финансовый аспект работы федерации, подчеркнув разницу в состоянии дел после смены руководства. Он также отметил, что открытые встречи с медиа создают дополнительные ожидания и автоматически повышают уровень ответственности первого лица организации.

"Шевченко не политик и он не умеет так маневрировать, как его предшественник. Когда ты заявляешь о прозрачности и выходишь к журналистам в прямом эфире, ты становишься заложником собственных слов. Но сам формат встречи с командой руководителей УАФ — это правильно и информативно, потому что каждый отвечает за свой участок работы", — заявил Вацко.

