Вацко різко оцінив два роки роботи Шевченка в УАФ

Андрій Шевченко на посаді глави УАФ. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Журналіст та коментатор Віктор Вацко поділився думкою про президентство Андрія Шевченка після його пресконференції, присвяченій двом рокам роботи на чолі Української асоціації футболу.

Експерт зазначив, що формат відкритого спілкування з медіа має вигляд позитивного кроку, проте сам виступ залишив неоднозначне враження, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал Віктора Вацка.

Український журналіст вважає, що колишнє керівництво асоціації діяло інакше, роблячи ставку на політичний досвід та вміння уникати гострих тем у публічному просторі. У цьому контексті нинішній стиль управління Андрія Шевченка виглядає більш прямим, але менш підготовленим з точки зору публічної риторики.

Андрій Шевченко у формі збірної України. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Порівняння виявилося не на користь Шевченка

Вацко звернув увагу на фінансовий аспект роботи федерації, підкресливши різницю в стані справ після зміни керівництва. Він також зазначив, що відкриті зустрічі з медіа створюють додаткові очікування й автоматично підвищують рівень відповідальності першої особи організації.

"Шевченко не політик і він не вміє так маневрувати, як його попередник. Коли ти заявляєш про прозорість і виходиш до журналістів у прямому ефірі, ти стаєш заручником власних слів. Але сам формат зустрічі з командою керівників УАФ — це правильно й інформативно, тому що кожен відповідає за свою ділянку роботи", — заявив Вацко.

