Вацко різко оцінив два роки роботи Шевченка в УАФ

Вацко порівняв Шевченка з Павелком і дійшов несподіваного висновку
Журналіст та коментатор Віктор Вацко поділився думкою про президентство Андрія Шевченка після його пресконференції, присвяченій двом рокам роботи на чолі Української асоціації футболу.
Експерт зазначив, що формат відкритого спілкування з медіа має вигляд позитивного кроку, проте сам виступ залишив неоднозначне враження, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал Віктора Вацка.
Український журналіст вважає, що колишнє керівництво асоціації діяло інакше, роблячи ставку на політичний досвід та вміння уникати гострих тем у публічному просторі. У цьому контексті нинішній стиль управління Андрія Шевченка виглядає більш прямим, але менш підготовленим з точки зору публічної риторики.
Порівняння виявилося не на користь Шевченка
Вацко звернув увагу на фінансовий аспект роботи федерації, підкресливши різницю в стані справ після зміни керівництва. Він також зазначив, що відкриті зустрічі з медіа створюють додаткові очікування й автоматично підвищують рівень відповідальності першої особи організації.
"Шевченко не політик і він не вміє так маневрувати, як його попередник. Коли ти заявляєш про прозорість і виходиш до журналістів у прямому ефірі, ти стаєш заручником власних слів. Але сам формат зустрічі з командою керівників УАФ — це правильно й інформативно, тому що кожен відповідає за свою ділянку роботи", — заявив Вацко.
