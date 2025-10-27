Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Венгер объяснил, почему Реал победил Барселону в Эль Класико

Венгер объяснил, почему Реал победил Барселону в Эль Класико

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 20:05
обновлено: 19:31
Венгер назвал причину поражения Барселоны в Эль Класико
Педри (справа) и Орельен Чуамени. Фото: Reuters/Susana Vera

Известный эксперт Арсен Венгер поделился мнением о главном матче тура в Испании, где мадридский "Реал" обыграл "Барселону" со счетом 2:1. Победа команды Хаби Алонсо прервала серию поражений из четырех подряд поединков в Эль Класико и укрепила их лидерство в турнирной таблице Ла Лиги.

Венгер заявил, что "королевский клуб" полностью доминировал в матче, сообщает Marca

Реклама
Читайте также:

По словам 76-летнего Арсена Венгера, разница в подходе обеих команд была заметна с первых минут. "Реал" действовал сдержанно и сбалансировано, грамотно контролируя ритм игры и не давая каталонцам пространства для быстрых атак. 

Арсен Венгер
Арсен Венгер комментирует ход матча. Кадр из видео

Что Венгер сказал о матче "Реала" с "Барселоной"

Бывший наставник "Арсенала" отметил, что "Барселона" выглядела уязвимой как в обороне, так и в атаке. По его мнению, подопечным Хави не хватало зрелости и хладнокровия в ключевых моментах. Именно это стало решающим фактором в матче. 

Килиан Мбаппе и Хаби Алонсо
Килиан Мбаппе (слева) и тренер Хаби Алонсо. Фото: Reuters/Susana Vera

"Это было похоже на дуэль между взрослыми и детьми. Оборона "Реала" выглядела мощнее, чем у "Барселоны", а в атаке мадридцы действовали увереннее. Они могли забить больше, тогда как "Барселона" оказалась беззубой впереди. Отмечу работу Хаби Алонсо, он сумел отлично сбалансировать команду и вернуть ей футбольную зрелость", — заявил Венгер. 

После этой победы "Реал" воцарился во главе турнирной таблицы Ла Лиги и опережает "Барселону" уже на пять очков. 

Напомним, в конце Эль Класико футболисты обеих команд едва не подрались, один из игроков мадридской команды был удален с поля. 

Винисиус Жуниор и Ламин Ямаль решили продолжить выяснять отношения после матча за пределами стадиона. 

спорт футбол Реал Мадрид Барселона Эль Классико Арсен Венгер
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации