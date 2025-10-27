Венгер назвал причину поражения Барселоны в Эль Класико

Педри (справа) и Орельен Чуамени. Фото: Reuters/Susana Vera

Известный эксперт Арсен Венгер поделился мнением о главном матче тура в Испании, где мадридский "Реал" обыграл "Барселону" со счетом 2:1. Победа команды Хаби Алонсо прервала серию поражений из четырех подряд поединков в Эль Класико и укрепила их лидерство в турнирной таблице Ла Лиги.

Венгер заявил, что "королевский клуб" полностью доминировал в матче, сообщает Marca.

По словам 76-летнего Арсена Венгера, разница в подходе обеих команд была заметна с первых минут. "Реал" действовал сдержанно и сбалансировано, грамотно контролируя ритм игры и не давая каталонцам пространства для быстрых атак.

Арсен Венгер комментирует ход матча. Кадр из видео

Что Венгер сказал о матче "Реала" с "Барселоной"

Бывший наставник "Арсенала" отметил, что "Барселона" выглядела уязвимой как в обороне, так и в атаке. По его мнению, подопечным Хави не хватало зрелости и хладнокровия в ключевых моментах. Именно это стало решающим фактором в матче.

Килиан Мбаппе (слева) и тренер Хаби Алонсо. Фото: Reuters/Susana Vera

"Это было похоже на дуэль между взрослыми и детьми. Оборона "Реала" выглядела мощнее, чем у "Барселоны", а в атаке мадридцы действовали увереннее. Они могли забить больше, тогда как "Барселона" оказалась беззубой впереди. Отмечу работу Хаби Алонсо, он сумел отлично сбалансировать команду и вернуть ей футбольную зрелость", — заявил Венгер.

После этой победы "Реал" воцарился во главе турнирной таблицы Ла Лиги и опережает "Барселону" уже на пять очков.

Напомним, в конце Эль Класико футболисты обеих команд едва не подрались, один из игроков мадридской команды был удален с поля.

Винисиус Жуниор и Ламин Ямаль решили продолжить выяснять отношения после матча за пределами стадиона.