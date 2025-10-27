Венгер назвав причину поразки Барселони в Ель Класіко

Венгер пояснив, чому Реал переміг Барселону в Ель Класіко
Відомий експерт Арсен Венгер поділився думкою про головний матч туру в Іспанії, де мадридський "Реал" обіграв "Барселону" з рахунком 2:1. Перемога команди Хабі Алонсо перервала серію поразок із чотирьох поспіль поєдинків в Ель Класико та зміцнила їхнє лідерство в турнірній таблиці Ла-Ліги.
Венгер заявив, що "королівський клуб" повністю домінував у матчі, повідомляє Marca.
За словами 76-річного Арсена Венгера, різниця в підході обох команд була помітна з перших хвилин. "Реал" діяв стримано та збалансовано, грамотно контролюючи ритм гри й не даючи каталонцям простору для швидких атак.
Що Венгер сказав про матч "Реала" з "Барселоною"
Колишній наставник "Арсеналу" зазначив, що "Барселона" виглядала вразливою як в обороні, так і в атаці. На його думку, підопічним Хаві бракувало зрілості та холоднокровності в ключових моментах. Саме це стало вирішальним фактором у матчі.
"Це було схоже на дуель між дорослими та дітьми. Оборона "Реала" виглядала потужнішою, ніж у "Барселони", а в атаці мадридці діяли впевненіше. Вони могли забити більше, тоді як "Барселона" виявилася беззубою попереду. Відзначу роботу Хабі Алонсо, він зумів відмінно збалансувати команду і повернути їй футбольну зрілість", — заявив Венгер.
Після цієї перемоги "Реал" запанував на чолі турнірної таблиці Ла-Ліги та випереджає "Барселону" вже на п'ять очок.
Нагадаємо, наприкінці Ель Класіко футболісти обох команд ледь не побилися, одного з гравців мадридської команди було вилучено з поля.
Вінісіус Жуніор та Ламін Ямаль вирішили продовжити з'ясовувати стосунки після матчу за межами стадіону.
