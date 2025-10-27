Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Венгер пояснив, чому Реал переміг Барселону в Ель Класіко

Венгер пояснив, чому Реал переміг Барселону в Ель Класіко

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 20:05
Оновлено: 19:31
Венгер назвав причину поразки Барселони в Ель Класіко
Педрі (праворуч) та Орельєн Чуамені. Фото: Reuters/Susana Vera

Відомий експерт Арсен Венгер поділився думкою про головний матч туру в Іспанії, де мадридський "Реал" обіграв "Барселону" з рахунком 2:1. Перемога команди Хабі Алонсо перервала серію поразок із чотирьох поспіль поєдинків в Ель Класико та зміцнила їхнє лідерство в турнірній таблиці Ла-Ліги.

Венгер заявив, що "королівський клуб" повністю домінував у матчі, повідомляє Marca.

Реклама
Читайте також:

За словами 76-річного Арсена Венгера, різниця в підході обох команд була помітна з перших хвилин. "Реал" діяв стримано та збалансовано, грамотно контролюючи ритм гри й не даючи каталонцям простору для швидких атак.

Реклама
Арсен Венгер
Арсен Венгер коментує хід матчу. Кадр із відео

Що Венгер сказав про матч "Реала" з "Барселоною"

Колишній наставник "Арсеналу" зазначив, що "Барселона" виглядала вразливою як в обороні, так і в атаці. На його думку, підопічним Хаві бракувало зрілості та холоднокровності в ключових моментах. Саме це стало вирішальним фактором у матчі.

Килиан Мбаппе и Хаби Алонсо
Кіліан Мбаппе (ліворуч) та тренер Хабі Алонсо. Фото: Reuters/Susana Vera

"Це було схоже на дуель між дорослими та дітьми. Оборона "Реала" виглядала потужнішою, ніж у "Барселони", а в атаці мадридці діяли впевненіше. Вони могли забити більше, тоді як "Барселона" виявилася беззубою попереду. Відзначу роботу Хабі Алонсо, він зумів відмінно збалансувати команду і повернути їй футбольну зрілість", — заявив Венгер.

Реклама

Після цієї перемоги "Реал" запанував на чолі турнірної таблиці Ла-Ліги та випереджає "Барселону" вже на п'ять очок.

Нагадаємо, наприкінці Ель Класіко футболісти обох команд ледь не побилися, одного з гравців мадридської команди було вилучено з поля.

Реклама

Вінісіус Жуніор та Ламін Ямаль вирішили продовжити з'ясовувати стосунки після матчу за межами стадіону.

спорт футбол Реал Мадрид Барселона Ель Класико Арсен Венгер
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації