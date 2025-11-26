Караваев раскрыл необычный этап футбольной биографии

Ветеран сборной Украины выступал за женскую футбольную команду
Защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Караваев рассказал необычный эпизод своей футбольной юности. В начале карьеры он играл не только за молодежные команды "Шахтера", но и провел несколько матчей за женскую команду.
История связана с тем временем, когда он пытался принимать участие в любых доступных турнирах, рассказал Караваев в интервью Денису Бойко.
Футболист "Динамо" отметил, что опыта выступлений за первую команду донецкого клуба у него не было. Он участвовал только в сборах, а позже играл за "Шахтер-3" и дубль. Футболист подчеркнул, что тогда главным для него было просто получать игровую практику и играть как можно чаще, независимо от уровня соревнований.
По словам игрока, участие в женской команде стало следствием обычного набора в футбольную секцию. Он пришел туда как любой желающий, и тренеры допустили его к матчам, не делая жесткого разделения по составам. Так в его карьере появился этот нестандартный этап.
Как Караваев вспоминает тот период
Футболист поделился, что подобные эпизоды редко обсуждаются, но стали частью его пути в профессиональный футбол. Он считает, что именно такие моменты закладывают характер и отношение к игре, которые помогают ему и сейчас.
"За первую команду "Шахтера" я тогда не сыграл, но играл везде, где только можно. Иногда это приводило к совершенно неожиданным ситуациям, включая матчи за женскую команду. Все происходило просто: приходишь в секцию и играешь, если хочешь", — рассказал Караваев.
