Караваев раскрыл необычный этап футбольной биографии

Александр Караваев в национальной команде. Фото: УНИАН

Защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Караваев рассказал необычный эпизод своей футбольной юности. В начале карьеры он играл не только за молодежные команды "Шахтера", но и провел несколько матчей за женскую команду.

История связана с тем временем, когда он пытался принимать участие в любых доступных турнирах, рассказал Караваев в интервью Денису Бойко.

Футболист "Динамо" отметил, что опыта выступлений за первую команду донецкого клуба у него не было. Он участвовал только в сборах, а позже играл за "Шахтер-3" и дубль. Футболист подчеркнул, что тогда главным для него было просто получать игровую практику и играть как можно чаще, независимо от уровня соревнований.

По словам игрока, участие в женской команде стало следствием обычного набора в футбольную секцию. Он пришел туда как любой желающий, и тренеры допустили его к матчам, не делая жесткого разделения по составам. Так в его карьере появился этот нестандартный этап.

Александр Караваев во время матча. Фото: УНИАН

Как Караваев вспоминает тот период

Футболист поделился, что подобные эпизоды редко обсуждаются, но стали частью его пути в профессиональный футбол. Он считает, что именно такие моменты закладывают характер и отношение к игре, которые помогают ему и сейчас.

"За первую команду "Шахтера" я тогда не сыграл, но играл везде, где только можно. Иногда это приводило к совершенно неожиданным ситуациям, включая матчи за женскую команду. Все происходило просто: приходишь в секцию и играешь, если хочешь", — рассказал Караваев.

