Караваєв розкрив незвичайний етап футбольної біографії

Ветеран збірної України виступав за жіночу футбольну команду
Захисник збірної України та київського "Динамо" Олександр Караваєв розповів незвичайний епізод своєї футбольної юності. На початку кар'єри він грав не тільки за молодіжні команди "Шахтаря", а й провів декілька матчів за жіночу команду.
Історія пов'язана з тим часом, коли він намагався брати участь у будь-яких доступних турнірах, розповів Караваєв в інтерв'ю Денису Бойку.
Футболіст "Динамо" зазначив, що досвіду виступів за першу команду донецького клубу в нього не було. Він брав участь тільки в зборах, а пізніше грав за "Шахтар-3" та дубль. Футболіст підкреслив, що тоді головним для нього було просто отримувати ігрову практику та грати якомога частіше, незалежно від рівня змагань.
За словами гравця, участь у жіночій команді стала наслідком звичайного набору до футбольної секції. Він прийшов туди як будь-хто охочий, і тренери допустили його до матчів, не роблячи жорсткого поділу за складами. Так у його кар'єрі з'явився цей нестандартний етап.
Як Караваєв згадує той період
Футболіст поділився, що подібні епізоди рідко обговорюють, але вони стали частиною його шляху в професійний футбол. Він вважає, що саме такі моменти закладають характер та ставлення до гри, які допомагають йому і зараз.
"За першу команду "Шахтаря" я тоді не зіграв, але грав скрізь, де тільки можна. Іноді це призводило до абсолютно несподіваних ситуацій, включно з матчами за жіночу команду. Усе відбувалося просто: приходиш у секцію і граєш, якщо хочеш", — розповів Караваєв.
Нагадаємо, тренер "Барселони" Ганс-Дітер Флік влаштував розгляд із футболістами через велику поразку в ЛЧ.
Український боксер Василь Ломаченко несподівано приїхав до Литви на "Вечір боксу" з певною метою.
Читайте Новини.LIVE!