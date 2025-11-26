Караваєв розкрив незвичайний етап футбольної біографії

Олександр Караваєв у національній команді. Фото: УНІАН

Захисник збірної України та київського "Динамо" Олександр Караваєв розповів незвичайний епізод своєї футбольної юності. На початку кар'єри він грав не тільки за молодіжні команди "Шахтаря", а й провів декілька матчів за жіночу команду.

Історія пов'язана з тим часом, коли він намагався брати участь у будь-яких доступних турнірах, розповів Караваєв в інтерв'ю Денису Бойку.

Футболіст "Динамо" зазначив, що досвіду виступів за першу команду донецького клубу в нього не було. Він брав участь тільки в зборах, а пізніше грав за "Шахтар-3" та дубль. Футболіст підкреслив, що тоді головним для нього було просто отримувати ігрову практику та грати якомога частіше, незалежно від рівня змагань.

За словами гравця, участь у жіночій команді стала наслідком звичайного набору до футбольної секції. Він прийшов туди як будь-хто охочий, і тренери допустили його до матчів, не роблячи жорсткого поділу за складами. Так у його кар'єрі з'явився цей нестандартний етап.

Олександр Караваєв під час матчу. Фото: УНІАН

Як Караваєв згадує той період

Футболіст поділився, що подібні епізоди рідко обговорюють, але вони стали частиною його шляху в професійний футбол. Він вважає, що саме такі моменти закладають характер та ставлення до гри, які допомагають йому і зараз.

"За першу команду "Шахтаря" я тоді не зіграв, але грав скрізь, де тільки можна. Іноді це призводило до абсолютно несподіваних ситуацій, включно з матчами за жіночу команду. Усе відбувалося просто: приходиш у секцію і граєш, якщо хочеш", — розповів Караваєв.

