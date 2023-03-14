Олимпийская чемпионка Марте Ольсбу-Рейселанн объявила о завершении карьеры

Известная олимпийская чемпионка объявила о завершении спортивной карьеры
Трехкратная олимпийская чемпионка Марте Олсбю-Ройселанн завершает карьеру в биатлоне. Спортсменка из Норвегии готовится к своей последней гонке.
Информацию об уходе 13-кратной чемпионки мира подтвердил Международный союз биатлонистов (IBU).
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Марте Олсбю-Ройселанн завершает карьеру в возрасте 32 лет. На этой неделе биатлонистка выступит на этапе Кубка мира в Хольменколлене. Эта гонка станет для спортсменки из Норвегии последней в карьере.
Причиной для ухода из спорта стали проблемы со здоровьем, из-за которых Марте Олсбю-Ройселанн в последнее время пропускает много турниров. Она уже не может конкурировать с другими биатлонистками так, как привыкла это делать.
Достижения спортсменки
На Олимпиаде-2022 года в Пекине Марте Олсбю-Ройселанн завоевала три золотые медали. Помимо этого на ее счету два Серебрянные и две бронзовые награды на Олимпийских играх.
Олсбю-Ройселанн является автором уникального рекорда в женском биатлоне — она 13 раз становилась чемпионкой мира. В сезоне 2021/2022 спортсменка из Норвегии завоевала "Большой хрустальный глобус".
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