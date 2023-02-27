Дмитрий Пидручный ответил на вопрос о завершении карьеры

"Ухудшилось здоровье": биатлонист Подручный рассказал о планах на сезон
Лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился впечатлениями от пройденной половины текущего сезона.
Украинский спортсмен пожаловался на состояние здоровья, сообщает biathlon.com.ua.
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Активный старт сезона
За две последние недели Дмитрий Пидручный принял участием в семи гонках. Незадолго до этого спортсмен восстановился после тяжелой травмы, последствия которой до сих пор дают о себе знать.
"Активное начало сезона привело к тому, что состояние здоровья немного ухудшилось. Я сейчас отдыхаю, восстанавливаюсь. И надеюсь, что оставшиеся три этапа смогу на максимуме отработать. Показать хорошие результаты", — рассказал Дмитрий Пидручный.
Планы на будущее
Ветеран признал, что снова столкнулся с определенными проблемами, которые связаны с прошлыми травмами и его общим физическим состоянием. Однако Пидручный собирается после непродолжительного восстановления снова стать на лыжи.
"Определенные проблемы вернулись. Впрочем, ничего такого серьезного. На фоне усталости что-то обострилось. Но сейчас лучше становится, поэтому, думаю, на Кубках мира буду в должной форме. Но будем смотреть по ситуации, в случае чего, жертвовать здоровьем сейчас не будем.
О планах на предстоящий сезон пока не думал. Хочу закончить этот сезон. А потом принимать решения о будущем", — объяснил Дмитрий Пидручный.
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