Дмитрий Пидручный ответил на вопрос о завершении карьеры

Известный спортсмен готовится к этапам Кубка Мира

Лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился впечатлениями от пройденной половины текущего сезона.

Украинский спортсмен пожаловался на состояние здоровья, сообщает biathlon.com.ua.

Активный старт сезона

За две последние недели Дмитрий Пидручный принял участием в семи гонках. Незадолго до этого спортсмен восстановился после тяжелой травмы, последствия которой до сих пор дают о себе знать.

"Активное начало сезона привело к тому, что состояние здоровья немного ухудшилось. Я сейчас отдыхаю, восстанавливаюсь. И надеюсь, что оставшиеся три этапа смогу на максимуме отработать. Показать хорошие результаты", — рассказал Дмитрий Пидручный.

Планы на будущее

Ветеран признал, что снова столкнулся с определенными проблемами, которые связаны с прошлыми травмами и его общим физическим состоянием. Однако Пидручный собирается после непродолжительного восстановления снова стать на лыжи.

"Определенные проблемы вернулись. Впрочем, ничего такого серьезного. На фоне усталости что-то обострилось. Но сейчас лучше становится, поэтому, думаю, на Кубках мира буду в должной форме. Но будем смотреть по ситуации, в случае чего, жертвовать здоровьем сейчас не будем.

О планах на предстоящий сезон пока не думал. Хочу закончить этот сезон. А потом принимать решения о будущем", — объяснил Дмитрий Пидручный.

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