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"Погіршилося здоров'я": біатлоніст Підручний розповів про плани на сезон

27 лютого 2023 13:02
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Дмитро Підручний відповів на питання про завершення кар'єри
Відомий спортсмен готується до етапів Кубка Світу
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Лідер збірної України з біатлону Дмитро Підручний поділився враженнями від пройденої половини цього сезону.

Український спортсмен поскаржився на стан здоров'я, повідомляє biathlon.com.ua.

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Активний старт сезону

За два останні тижні Дмитро Підручний взяв участь у семи перегонах. Незадовго до цього спортсмен відновився після тяжкої травми, наслідки якої досі даються взнаки.

"Активний початок сезону призвів до того, що стан здоров'я трохи погіршився. Я зараз відпочиваю, відновлююся. І сподіваюся, що три етапи, що залишилися, зможу на максимумі відпрацювати. Показати хороші результати", — розповів Дмитро Підручний.

Дмитро Підручний

Плани на майбутнє

Ветеран визнав, що знову зіткнувся з певними проблемами, пов'язаними з минулими травмами та його загальним фізичним станом. Однак Підручний збирається після нетривалого відновлення знову стати на лижі.

"Певні проблеми повернулися. Втім, нічого такого серйозного. На тлі втоми щось загострилося. Але зараз краще стає, тому, гадаю, на Кубках світу буду в належній формі. Але дивитимемося на ситуацію, в разі чого, жертвувати здоров'ям зараз не будемо.

Про плани на майбутній сезон поки не думав. Хочу закінчити цей сезон. А потім ухвалювати рішення про майбутнє", — пояснив Дмитро Підручний.

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