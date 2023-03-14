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Відома олімпійська чемпіонка оголосила про завершення спортивної кар'єри

14 березня 2023 12:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Олімпійська чемпіонка Марте Ольсбу-Рейселан оголосила про завершення кар'єри
Спортсменці з Норвегії залишилося провести останній етап Кубка світу
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Триразова олімпійська чемпіонка Марте Олсбю-Ройселан завершує кар'єру в біатлоні. Спортсменка з Норвегії готується до своїх останніх перегонів.

Інформацію про звільнення 13-разової чемпіонки світу підтвердила Міжнародна спілка біатлоністів (IBU).

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Марті Олсбю-Ройселан завершує кар'єру у віці 32 років. Цього тижня біатлоністка виступить на етапі Кубка світу у Хольменколлені. Ця гонка стане для спортсменки з Норвегії останньою у кар'єрі.

Марті Олсбю-Ройселан завершує кар'єру

Причиною для відходу зі спорту стали проблеми зі здоров'ям, через які Марте Олсбю-Ройселан останнім часом пропускає багато турнірів. Вона вже не може конкурувати з іншими біатлоністками, як звикла це робити.

Досягнення спортсменки

На Олімпіаді-2022 року в Пекіні Марті Олсбю-Ройселан завоювала три золоті медалі. Крім цього, на її рахунку дві Срібні та дві бронзові нагороди на Олімпійських іграх.

Олсбю-Ройселан є автором унікального рекорду в жіночому біатлоні — вона 13 разів ставала чемпіонкою світу. У сезоні 2021/2022 спортсменка з Норвегії виборола "Великий кришталевий глобус".

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