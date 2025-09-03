Единственная украинка в UFC провалила допинг-тест

Марина Мороз. Фото: instagram.com/maryna_moroz_ufc

Украинская девушка-боец UFC пропустит длительный срок. На этот раз она провалила допинг-тест и получила дисквалификацию.

Об отстранении Мороз сообщила пресс-служба UFC.

Мороз получила длительную дисквалификацию

Мороз получила 12-месячную дисквалификацию из-за обнаружения запрещенного мельдония в ее крови. Соответствующее решение приняла антидопинговая организация Combat Sports Anti-Doping (CSAD).

Положительные пробы были взяты 25 июня и 16 июля 2025 года в Бока-Ратоне, штат Флорида. С 17 июля она получила временное отстранение.

Мороз предоставила медицинскую справку, подтверждающую лечение под наблюдением врача, однако не сообщила о своем статусе спортсменки, подлежащей допинг-контролю, не обратилась в UFC относительно статуса мельдония и не подала заявку на терапевтическое использование (TUE).

Дисквалификация продлится до 17 июля 2026 года.

Украинка, которая дебютировала в UFC в апреле 2015 года, провела 12 боев, одержав шесть побед и потерпев шесть поражений.

Отметим, что мельдоний чаще всего находят только у атлетов из бывшего СССР, где этот препарат был очень популярным.

