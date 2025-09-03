Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Известная украинская спортсменка получила год дисквалификации

Известная украинская спортсменка получила год дисквалификации

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 17:29
Единственная украинка в UFC провалила допинг-тест
Марина Мороз. Фото: instagram.com/maryna_moroz_ufc

Украинская девушка-боец UFC пропустит длительный срок. На этот раз она провалила допинг-тест и получила дисквалификацию.

Об отстранении Мороз сообщила пресс-служба UFC.

Реклама
Читайте также:

Мороз получила длительную дисквалификацию

Мороз получила 12-месячную дисквалификацию из-за обнаружения запрещенного мельдония в ее крови. Соответствующее решение приняла антидопинговая организация Combat Sports Anti-Doping (CSAD).

Положительные пробы были взяты 25 июня и 16 июля 2025 года в Бока-Ратоне, штат Флорида. С 17 июля она получила временное отстранение.

Мороз предоставила медицинскую справку, подтверждающую лечение под наблюдением врача, однако не сообщила о своем статусе спортсменки, подлежащей допинг-контролю, не обратилась в UFC относительно статуса мельдония и не подала заявку на терапевтическое использование (TUE).

Дисквалификация продлится до 17 июля 2026 года.

Украинка, которая дебютировала в UFC в апреле 2015 года, провела 12 боев, одержав шесть побед и потерпев шесть поражений.

Отметим, что мельдоний чаще всего находят только у атлетов из бывшего СССР, где этот препарат был очень популярным.

Напомним, британский 20-летний супертяжеловес Мозес Итаума одержал первую победу над Александром Усиком еще до их поединка.

Латвийский тяжеловес Майрис Бриедис дал совет Усику, с которым ранее провел тяжелый бой.

ММА допинг Дисквалификация UFC Марина Мороз
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации