Головна Спорт Відома українська спортсменка отримала рік дискваліфікації

Відома українська спортсменка отримала рік дискваліфікації

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 17:29
Марину Мороз дискваліфікували на рік через допінг у пробах
Марина Мороз. Фото: instagram.com/maryna_moroz_ufc

Українська бійчиня UFC с пропустить тривалий термін. Цього разу вона провалила допінг-тест та отримала дискваліфікацію.

Про відсторонення Мороз повідомила пресслужба UFC.

Читайте також:

Мороз отримала тривалу дискваліфікацію

 Мороз отримала 12-місячну дискваліфікацію через виявлення забороненого мельдонію в її крові. Відповідне рішення прийняла антидопінгова організація Combat Sports Anti-Doping (CSAD).

Позитивні проби були взяті 25 червня та 16 липня 2025 року в Бока-Ратоні, штат Флорида. З 17 липня вона отримала тимчасове відсторонення.

Мороз надала медичну довідку, що підтверджує лікування під наглядом лікаря, однак не повідомила про свій статус спортсменки, яка підлягає допінг-контролю, не звернулася до UFC щодо статусу мельдонію та не подала заявку на терапевтичне використання (TUE).

Дискваліфікація триватиме до 17 липня 2026 року.

Українка, яка дебютувала в UFC у квітні 2015 року, провела 12 боїв, здобувши шість перемог і зазнавши шість поразок.

Зазначимо, що мельдоній найчастіше находять лише в атлетів з колишнього СРСР, де цей препарат був дуже популярним.

ММА допінг Дискваліфікація UFC Марина Мороз
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
