Георгий Бущан сделал неожиданное заявление о своем будущем

Георгий Бущан в сборной Украины. Фото: instagram.com/georgiybuschan

Успешные украинские спортсмены со временем задумываются о том, чем будут заниматься после завершения карьеры. Некоторые из них удивляют своими планами.

Голкипер "Аль-Шабаба" Георгий Бущан в эфире YouTube-канала журналиста Игоря Цыганика заявил, что уже знает, кем хочет стать в будущем.

Реклама

Читайте также:

Это решение связано с родным городом футболиста. Кажется, он настроен серьезно.

Что сказал Бущан

Бывший игрок киевского "Динамо", оказывается, мечтает пойти в политику. А конкретнее — стать мэром Одессы.

Как известно, этот город является родным для Георгия Бущана. Он начинал заниматься футболом именно в Одессе, после чего переехал в Киев.

В этом сезоне Бущан сыграл семь матчей за "Аль-Шабаб", в которых пропустил 15 голов.

Напомним, украинский борец Жан Беленюк неожиданно обогатился в США, известны интересные детали.

Португалец Криштиану Роналду может перейти в английский клуб на короткое время.

Стало известно, сколько заработал украинский боксер Александр Усик за 2024 год.

Известны способы, как быстро избавиться от лишнего веса уже к ближайшему лету.