Георгий Бущан сделал неожиданное заявление о своем будущем

Известный футболист хочет стать мэром Одессы
Успешные украинские спортсмены со временем задумываются о том, чем будут заниматься после завершения карьеры. Некоторые из них удивляют своими планами.
Голкипер "Аль-Шабаба" Георгий Бущан в эфире YouTube-канала журналиста Игоря Цыганика заявил, что уже знает, кем хочет стать в будущем.
Это решение связано с родным городом футболиста. Кажется, он настроен серьезно.
Что сказал Бущан
Бывший игрок киевского "Динамо", оказывается, мечтает пойти в политику. А конкретнее — стать мэром Одессы.
Как известно, этот город является родным для Георгия Бущана. Он начинал заниматься футболом именно в Одессе, после чего переехал в Киев.
В этом сезоне Бущан сыграл семь матчей за "Аль-Шабаб", в которых пропустил 15 голов.
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