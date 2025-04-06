Георгій Бущан зробив неочікувану заяву щодо свого майбутнього

Георгій Бущан у збірній України. Фото: instagram.com/georgiybuschan

Успішні українські спортсмени з часом задумуються щодо того, чим будуть займатися після завершення кар'єри. Деякі з них дивують своїми планами.

Голкіпер "Аль-Шабаба" Георгій Бущан в ефірі YouTube-каналу журналіста Ігоря Циганика заявив, що вже знає, ким хоче стати у майбутньому.

Реклама

Читайте також:

Це рішення пов'язане з рідним містом футболіста. Видається, він налаштований серйозно.

Що сказав Бущан

Колишній гравець київського "Динамо", виявляється, мріє піти у політику. А конкретніше — стати мером Одеси.

Як відомо, це місто є рідним для Георгія Бущана. Він починав займатися футболом саме в Одесі, після чого переїхав до Києва.

Цього сезону Бущан зіграв сім матчів за "Аль-Шабаб", у яких пропустив 15 голів.

Нагадаємо, український борець Жан Беленюк несподівано збагатився в США, відомі цікаві деталі.

Португалець Кріштіану Роналду може перейти до англійського клубу на короткий час.

Стало відомо, скільки заробив український боксер Олександр Усик за 2024 рік.

Відомі способи, як швидко позбутися зайвої ваги вже до найближчого літа.