Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рада приняла закон о военном омбудсмане — детали
Главная Спорт Известный футболист умер во время матча ветеранов

Известный футболист умер во время матча ветеранов

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 12:17
Экс-игрок сборной Сербии Милованович умер после забитого гола
Деян Милованович во время поединка. Фото: instagram.com/sportalrs/

Во время матча ветеранов в Сербии случилась трагедия. На поле умер бывший футболист сборной страны Деян Милованович.

Известному спортсмену был 41 год, он выступал за ветеранов "Црвены Звезды", однако прямо на поле его сердце не выдержало, сообщает L'Équipe.

Реклама
Читайте также:

Деян Милованович почувствовал резкое недомогание вскоре после забитого им гола. Через несколько минут он потерял сознание. Врачи и экстренные службы оперативно прибыли на место, но их усилия оказались тщетными. 

Деян Милованович
Деян Милованович перед игрой. Фото: instagram.com/sremskamitrovica.mojgradsm/

Что известно о Миловановиче

Отмечается, что причиной смерти стал "двойной инфаркт". Вся команда ветеранов и зрители стали свидетелями трагических событий, завершивших встречу.

Карьера Миловановича связана с выступлениями за сербские "Црвену Звезду" и "Вождовац", а также с зарубежными клубами — французским "Лансом" и греческим "Паниониосом". В составе национальной сборной Сербии полузащитник провел два поединка.

В 2006 году футболист был признан лучшим игроком чемпионата Сербии, оставив яркий след в истории национального футбола. 

Напомним, в Украине был выставлен на продажу стадион "Днепр-Арена", на котором некому выступать после ликвидации местного футбольного клуба. 

Лидер сборной Испании Ламин Ямаль стал звездой откровенной фотосессии, которую организовала известная певица. 

трагедия спорт футбол Сербия Деян Милованович
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации