Экс-игрок сборной Сербии Милованович умер после забитого гола

Деян Милованович во время поединка. Фото: instagram.com/sportalrs/

Во время матча ветеранов в Сербии случилась трагедия. На поле умер бывший футболист сборной страны Деян Милованович.

Известному спортсмену был 41 год, он выступал за ветеранов "Црвены Звезды", однако прямо на поле его сердце не выдержало, сообщает L'Équipe.

Деян Милованович почувствовал резкое недомогание вскоре после забитого им гола. Через несколько минут он потерял сознание. Врачи и экстренные службы оперативно прибыли на место, но их усилия оказались тщетными.

Деян Милованович перед игрой. Фото: instagram.com/sremskamitrovica.mojgradsm/

Что известно о Миловановиче

Отмечается, что причиной смерти стал "двойной инфаркт". Вся команда ветеранов и зрители стали свидетелями трагических событий, завершивших встречу.

Карьера Миловановича связана с выступлениями за сербские "Црвену Звезду" и "Вождовац", а также с зарубежными клубами — французским "Лансом" и греческим "Паниониосом". В составе национальной сборной Сербии полузащитник провел два поединка.

В 2006 году футболист был признан лучшим игроком чемпионата Сербии, оставив яркий след в истории национального футбола.

