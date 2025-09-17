Ексгравець збірної Сербії Мілованович помер після забитого гола

Деян Мілованович під час поєдинку. Фото: instagram.com/sportalrs/

Під час матчу ветеранів у Сербії сталася трагедія. На полі помер колишній футболіст збірної країни Деян Мілованович.

Відомому спортсмену був 41 рік, він виступав за ветеранів "Црвени Звєзди", проте просто на полі його серце не витримало, повідомляє L'Équipe.

Деян Мілованович відчув різке нездужання незабаром після забитого ним гола. Через декілька хвилин він втратив свідомість. Лікарі та екстрені служби оперативно прибули на місце, але їхні зусилля виявилися марними.

Деян Мілованович перед грою. Фото: instagram.com/sremskamitrovica.mojgradsm/

Що відомо про Міловановича

Зазначається, що причиною смерті став "подвійний інфаркт". Уся команда ветеранів та глядачі стали свідками трагічних подій, які завершили зустріч.

Кар'єра Міловановича пов'язана з виступами за сербські "Црвену Звезду" та "Вождовац", а також із зарубіжними клубами — французьким "Лансом" та грецьким "Паніоніосом". У складі національної збірної Сербії півзахисник провів два поєдинки.

У 2006 році футболіст був визнаний найкращим гравцем чемпіонату Сербії, залишивши яскравий слід в історії національного футболу.

