Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоПсихологіяСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionШтабВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана — деталі
Головна Спорт Відомий футболіст помер під час матчу ветеранів

Відомий футболіст помер під час матчу ветеранів

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 12:17
Ексгравець збірної Сербії Мілованович помер після забитого гола
Деян Мілованович під час поєдинку. Фото: instagram.com/sportalrs/

Під час матчу ветеранів у Сербії сталася трагедія. На полі помер колишній футболіст збірної країни Деян Мілованович.

Відомому спортсмену був 41 рік, він виступав за ветеранів "Црвени Звєзди", проте просто на полі його серце не витримало, повідомляє L'Équipe.

Реклама
Читайте також:

Деян Мілованович відчув різке нездужання незабаром після забитого ним гола. Через декілька хвилин він втратив свідомість. Лікарі та екстрені служби оперативно прибули на місце, але їхні зусилля виявилися марними.

Деян Милованович
Деян Мілованович перед грою. Фото: instagram.com/sremskamitrovica.mojgradsm/

Що відомо про Міловановича

Зазначається, що причиною смерті став "подвійний інфаркт". Уся команда ветеранів та глядачі стали свідками трагічних подій, які завершили зустріч.

Кар'єра Міловановича пов'язана з виступами за сербські "Црвену Звезду" та "Вождовац", а також із зарубіжними клубами — французьким "Лансом" та грецьким "Паніоніосом". У складі національної збірної Сербії півзахисник провів два поєдинки.

У 2006 році футболіст був визнаний найкращим гравцем чемпіонату Сербії, залишивши яскравий слід в історії національного футболу.

Нагадаємо, в Україні було виставлено на продаж стадіон "Дніпро-Арена", на якому нікому виступати після ліквідації місцевого футбольного клубу.

Лідер збірної Іспанії Ламін Ямаль став зіркою відвертої фотосесії, яку організувала відома співачка.

трагедія спорт футбол Сербія Деян Мілованович
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації