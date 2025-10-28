Голкипер Интера сбил человека на инвалидной коляске

Хосеп Мартинес в "Интере". Фото: instagram.com/josep.mtz1/

Утром 28 октября в итальянском городе Комо произошло трагическое происшествие с участием голкипера "Интера" Хосепа Мартинеса. Футболист на своем автомобиле сбил 81-летнего мужчину, передвигавшегося в электрической инвалидной коляске.

Инцидент случился около 09:40 по местному времени, сообщает Quicomo.it.

Реклама

Читайте также:

Удар был чрезвычайно сильным, и, несмотря на оперативное прибытие медиков, спасти пострадавшего не удалось. Смерть констатировали на месте. Дорогу временно перекрыли, чтобы обеспечить работу следственных органов и провести техническую проверку автомобиля.

Хосеп Мартинес во время презентации. Фото: instagram.com/josep.mtz1/

Что известно о состоянии игрока после трагедии

Руководство "Интера" выразило глубокие соболезнования семье погибшего и приняло решение отменить запланированную на 14:00 пресс-конференцию главного тренера Кристиана Киву. Клуб сообщил, что Мартинес находится под наблюдением специалистов и получает психологическую поддержку. Известно, что 27-летний голкипер находится в состоянии сильного шока, но физически не пострадал.

Хосеп Мартинес — воспитанник академии "Барселоны", ранее выступал за "Лас-Пальмас" и "Дженоа". Летом 2024 года он перешел в "Интер", где быстро стал основным вратарем команды, однако трагедия, произошедшая в Комо, стала тяжелым испытанием как для игрока, так и для клуба.

Напомним, легендарный португалец Криштиану Роналду собирается на несколько месяцев вернуться в свой бывший клуб.

У бывшего форварда Артема Милевского возникла неожиданная проблема, ему пришлось обратиться за помощью.