Видео

Известный футболист сбил человека на инвалидной коляске

Известный футболист сбил человека на инвалидной коляске

Дата публикации 28 октября 2025 14:22
обновлено: 14:44
Голкипер Интера сбил человека на инвалидной коляске
Хосеп Мартинес в "Интере". Фото: instagram.com/josep.mtz1/

Утром 28 октября в итальянском городе Комо произошло трагическое происшествие с участием голкипера "Интера" Хосепа Мартинеса. Футболист на своем автомобиле сбил 81-летнего мужчину, передвигавшегося в электрической инвалидной коляске.

Инцидент случился около 09:40 по местному времени, сообщает Quicomo.it.



Удар был чрезвычайно сильным, и, несмотря на оперативное прибытие медиков, спасти пострадавшего не удалось. Смерть констатировали на месте. Дорогу временно перекрыли, чтобы обеспечить работу следственных органов и провести техническую проверку автомобиля. 

Хосеп Мартинес
Хосеп Мартинес во время презентации. Фото: instagram.com/josep.mtz1/

Что известно о состоянии игрока после трагедии

Руководство "Интера" выразило глубокие соболезнования семье погибшего и приняло решение отменить запланированную на 14:00 пресс-конференцию главного тренера Кристиана Киву. Клуб сообщил, что Мартинес находится под наблюдением специалистов и получает психологическую поддержку. Известно, что 27-летний голкипер находится в состоянии сильного шока, но физически не пострадал.

Хосеп Мартинес — воспитанник академии "Барселоны", ранее выступал за "Лас-Пальмас" и "Дженоа". Летом 2024 года он перешел в "Интер", где быстро стал основным вратарем команды, однако трагедия, произошедшая в Комо, стала тяжелым испытанием как для игрока, так и для клуба. 

ДТП спорт футбол Серия А Интер
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
