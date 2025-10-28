Відео
Головна Спорт Відомий футболіст збив людину на інвалідному візку

Відомий футболіст збив людину на інвалідному візку

Дата публікації: 28 жовтня 2025 14:22
Оновлено: 14:44
Голкіпер Інтера збив людину на інвалідному візку
Хосеп Мартінес в "Інтері". Фото: instagram.com/josep.mtz1/

Уранці 28 жовтня в італійському місті Комо сталася трагічна пригода за участю голкіпера "Інтера" Хосепа Мартінеса. Футболіст на своєму автомобілі збив 81-річного чоловіка, який пересувався в електричному інвалідному візку.

Інцидент трапився близько 09:40 за місцевим часом, повідомляє Quicomo.it.

Удар був надзвичайно сильним, і, попри оперативне прибуття медиків, врятувати потерпілого не вдалося. Смерть констатували на місці. Дорогу тимчасово перекрили, щоб забезпечити роботу слідчих органів та провести технічну перевірку автомобіля.

Хосеп Мартинес
Хосеп Мартінес під час презентації. Фото: instagram.com/josep.mtz1/

Що відомо про стан гравця після трагедії

Керівництво "Інтера" висловило глибокі співчуття сім'ї загиблого й ухвалило рішення скасувати заплановану на 14:00 пресконференцію головного тренера Крістіана Ківу. Клуб повідомив, що Мартінес перебуває під наглядом фахівців і отримує психологічну підтримку. Відомо, що 27-річний голкіпер перебуває у стані сильного шоку, але фізично не постраждав.

Хосеп Мартінес — вихованець академії "Барселони", раніше виступав за "Лас-Пальмас" та "Дженоа". Влітку 2024 року він перейшов до "Інтера", де швидко став основним воротарем команди, проте трагедія, що сталася в Комо, стала важким випробуванням як для гравця, так і для клубу.

Нагадаємо, легендарний португалець Кріштіану Роналду збирається на кілька місяців повернутися до свого колишнього клубу.

У колишнього форварда Артема Мілевського виникла несподівана проблема, йому довелося звернутися по допомогу.

ДТП спорт футбол Серія А Інтер
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
