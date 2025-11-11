Ламин Ямаль обратился к серьезному доктору из-за травмы

Ламин Ямаль во время поединка. Фото: Reuters/Miguel Vidal

Один из лучших молодых игроков мира Ламин Ямаль в нынешнем сезоне страдает из-за травмы паха, которая уже стала для игрока рецидивом. Сам футболист делает все возможное, чтобы спасти карьеру.

Ямаль уже консультируется с доктором, который специализируется на этой проблеме, сообщает Telegram-канал Hospital Pass.

Эрнест Шильдерс является одним из ведущих специалистов мира по лечению проблем, связанных с пубалгией. Бельгиец регулярно консультирует известных спортсменов, которые сталкиваются с травмами паха. Лидер "Барселоны" не стал исключением.

Каков прогноз по здоровью Ламина Ямаля

Испанский футболист в этом сезоне пропустил уже несколько недель из-за травмы паха, которая переросла в рецидив. Ламина Ямаля беспокоит то, что проблема может серьезно повлиять на развитие карьеры. Лидер "Барселоны" решил отказаться от любых развлечений и сосредоточиться на выступлении за команду и восстановлении.

Ламин Ямаль на тренировке. Фото: Reuters/Albert Gea

Шильдерс похвалил "Барселону" за правильный подход к лечению футболиста. Он считает, что для Ямаля необходимо подобрать режим индивидуальных тренировок, работы в тренажерном зале, а также внимательно собирать данные о его здоровье, в том числе во время матчей.

Прогноз доктора в отношении Ламина достаточно осторожный, но оптимистичный, учитывая, что проблему удалось выявить на ранней стадии.

