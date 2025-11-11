Видео
Главная Спорт Известный доктор нашел способ спасти карьеру Ламина Ямаля

Известный доктор нашел способ спасти карьеру Ламина Ямаля

Дата публикации 11 ноября 2025 10:22
обновлено: 10:56
Ламин Ямаль обратился к серьезному доктору из-за травмы
Ламин Ямаль во время поединка. Фото: Reuters/Miguel Vidal

Один из лучших молодых игроков мира Ламин Ямаль в нынешнем сезоне страдает из-за травмы паха, которая уже стала для игрока рецидивом. Сам футболист делает все возможное, чтобы спасти карьеру. 

Ямаль уже консультируется с доктором, который специализируется на этой проблеме, сообщает Telegram-канал Hospital Pass

Эрнест Шильдерс является одним из ведущих специалистов мира по лечению проблем, связанных с пубалгией. Бельгиец регулярно консультирует известных спортсменов, которые сталкиваются с травмами паха. Лидер "Барселоны" не стал исключением. 

Каков прогноз по здоровью Ламина Ямаля

Испанский футболист в этом сезоне пропустил уже несколько недель из-за травмы паха, которая переросла в рецидив. Ламина Ямаля беспокоит то, что проблема может серьезно повлиять на развитие карьеры. Лидер "Барселоны" решил отказаться от любых развлечений и сосредоточиться на выступлении за команду и восстановлении. 

Ламин Ямаль
Ламин Ямаль на тренировке. Фото: Reuters/Albert Gea

Шильдерс похвалил "Барселону" за правильный подход к лечению футболиста. Он считает, что для Ямаля необходимо подобрать режим индивидуальных тренировок, работы в тренажерном зале, а также внимательно собирать данные о его здоровье, в том числе во время матчей. 

Прогноз доктора в отношении Ламина достаточно осторожный, но оптимистичный, учитывая, что проблему удалось выявить на ранней стадии. 

Напомним, известный футболист готов вернуться в киевское "Динамо" после удачного сезона за границей. 

Сборная Украины сыграет с Францией и Исландией в отборе на ЧМ-2026, болельщики смогут увидеть эти поединки онлайн. 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
