Ламін Ямаль звернувся до серйозного лікаря через травму

Ламін Ямаль під час поєдинку. Фото: Reuters/Miguel Vidal

Один із найкращих молодих гравців світу Ламін Ямаль у нинішньому сезоні страждає через травму паху, яка вже стала для гравця рецидивом. Сам футболіст робить усе можливе, щоб врятувати кар'єру.

Ямаль уже консультується з лікарем, який спеціалізується на цій проблемі, повідомляє Telegram-канал Hospital Pass.

Ернест Шильдерс є одним із провідних фахівців світу з лікування проблем, пов'язаних із пубалгією. Бельгієць регулярно консультує відомих спортсменів, які стикаються з травмами паху. Лідер "Барселони" не став винятком.

Який прогноз щодо здоров'я Ламіна Ямаля

Іспанський футболіст цього сезону пропустив уже кілька тижнів через травму паху, яка переросла в рецидив. Ламіна Ямаля турбує те, що проблема може серйозно вплинути на розвиток кар'єри. Лідер "Барселони" вирішив відмовитися від будь-яких розваг та зосередитися на виступі за команду та відновленні.

Ламін Ямаль на тренуванні. Фото: Reuters/Albert Gea

Шильдерс похвалив "Барселону" за правильний підхід до лікування футболіста. Він вважає, що для Ямаля необхідно підібрати режим індивідуальних тренувань, роботи в тренажерному залі, а також уважно збирати дані про його здоров'я, зокрема під час матчів.

Прогноз лікаря щодо Ламіна досить обережний, але оптимістичний, враховуючи, що проблему вдалося виявити на ранній стадії.

