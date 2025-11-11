Відео
Відомий лікар знайшов спосіб врятувати кар'єру Ламіна Ямаля

Відомий лікар знайшов спосіб врятувати кар'єру Ламіна Ямаля

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 10:22
Оновлено: 10:21
Ламін Ямаль звернувся до серйозного лікаря через травму
Ламін Ямаль під час поєдинку. Фото: Reuters/Miguel Vidal

Один із найкращих молодих гравців світу Ламін Ямаль у нинішньому сезоні страждає через травму паху, яка вже стала для гравця рецидивом. Сам футболіст робить усе можливе, щоб врятувати кар'єру.

Ямаль уже консультується з лікарем, який спеціалізується на цій проблемі, повідомляє Telegram-канал Hospital Pass.

Читайте також:

Ернест Шильдерс є одним із провідних фахівців світу з лікування проблем, пов'язаних із пубалгією. Бельгієць регулярно консультує відомих спортсменів, які стикаються з травмами паху. Лідер "Барселони" не став винятком.

Який прогноз щодо здоров'я Ламіна Ямаля

Іспанський футболіст цього сезону пропустив уже кілька тижнів через травму паху, яка переросла в рецидив. Ламіна Ямаля турбує те, що проблема може серйозно вплинути на розвиток кар'єри. Лідер "Барселони" вирішив відмовитися від будь-яких розваг та зосередитися на виступі за команду та відновленні.

Ламин Ямаль
Ламін Ямаль на тренуванні. Фото: Reuters/Albert Gea

Шильдерс похвалив "Барселону" за правильний підхід до лікування футболіста. Він вважає, що для Ямаля необхідно підібрати режим індивідуальних тренувань, роботи в тренажерному залі, а також уважно збирати дані про його здоров'я, зокрема під час матчів.

Прогноз лікаря щодо Ламіна досить обережний, але оптимістичний, враховуючи, що проблему вдалося виявити на ранній стадії.

Нагадаємо, відомий футболіст готовий повернутися в київське "Динамо" після вдалого сезону за кордоном.

Збірна України зіграє з Францією та Ісландією у відборі на ЧС-2026, вболівальники зможуть побачити ці поєдинки онлайн.

спорт футбол Барселона Іспанська Ла Ліга Ламін Ямал
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
