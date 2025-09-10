Григорчук назвал ахиллесову пяту сборной Украины при Реброве

Матч Азербайджан — Украина. Фото: Reuters

Национальная сборная Украины по футболу во втором туре группового этапа квалификации чемпионата мира-2026 сыграла вничью с Азербайджаном (1:1). После игры вся критика полетела в главного тренера Сергея Реброва, который пока не контролирует ситуацию в команде.

Известный украинский тренер Роман Григорчук рассказал, в чем Украине стоит прибавить, передает портал Sport.ua.

Роман Григорчук. Фото: кадр из видео

Григорчук увидел проблему Украины

Григорчук призвал тренерский штаб изменить подход, сделав игру увереннее и агрессивнее, чтобы игроки с первых минут демонстрировали намерение доминировать, и сразу видели победу против того же Азербайджана.

Григорчук отметил на необходимости разработки четкой модели игры, которая бы не зависела от соперника, и призвал действовать решительно со стартового свистка, не давая шансов оппонентам. Это, по его мнению, является именно тем, что требует доработки.

"Они должны играть в доминирующий футбол. Но, чтобы мы не зависели от соперника, мы должны иметь свою сложившуюся модель игры. Все должно быть гораздо агрессивнее. С первой секунды берем быка за рога и скручиваем его", — сказал специалист.

Отметим, что после двух матчей отбора у Украины всего одно очко и третья позиция.

Напомним, ранее Ребров удивил журналистов странным решением после ничьи против Азербайджана в отборе на ЧМ-2026.

