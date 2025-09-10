Григорчук назвав недоліки в роботі Реброва зі збірною України

Відомий тренер розповів, чого бракує Україні Реброва
Національна збірна України з футболу у другому турі групового етапу кваліфікації чемпіонату світу-2026 зіграла внічию з Азербайджаном (1:1). Після гри вся критика полетіла в головного тренера Сергія Реброва, який наразі не контролює ситуацію в команді.
Відомий український тренер Роман Григорчук розповів, у чому Україні варто додати, передає портал Sport.ua.
Григорчук побачив проблему України
Григорчук закликав тренерський штаб змінити підхід, зробивши гру впевненішою та агресивнішою, щоб гравці з перших хвилин демонстрували намір домінувати, та відразу бачили перемогу проти того ж Азербайджану.
Григорчук наголосив на необхідності розробки чіткої моделі гри, яка б не залежала від суперника, і закликав діяти рішуче з стартового свистка, не даючи шансів опонентам. Це, на його думку, є саме тим, що потребує доопрацювання.
"Вони мають грати у домінуючий футбол. Але, щоб ми не залежали від суперника, ми повинні мати свою сформовану модель гри. Все має бути набагато агресивніше. З першої секунди беремо бика за роги і скручуємо його", — сказав фахівець.
Зазначимо, що після двох матчі відбору в України всього одне очко та третя позиція.
