Григорчук назвав недоліки в роботі Реброва зі збірною України

Національна збірна України з футболу у другому турі групового етапу кваліфікації чемпіонату світу-2026 зіграла внічию з Азербайджаном (1:1). Після гри вся критика полетіла в головного тренера Сергія Реброва, який наразі не контролює ситуацію в команді.

Відомий український тренер Роман Григорчук розповів, у чому Україні варто додати, передає портал Sport.ua.

Григорчук побачив проблему України

Григорчук закликав тренерський штаб змінити підхід, зробивши гру впевненішою та агресивнішою, щоб гравці з перших хвилин демонстрували намір домінувати, та відразу бачили перемогу проти того ж Азербайджану.

Григорчук наголосив на необхідності розробки чіткої моделі гри, яка б не залежала від суперника, і закликав діяти рішуче з стартового свистка, не даючи шансів опонентам. Це, на його думку, є саме тим, що потребує доопрацювання.

"Вони мають грати у домінуючий футбол. Але, щоб ми не залежали від суперника, ми повинні мати свою сформовану модель гри. Все має бути набагато агресивніше. З першої секунди беремо бика за роги і скручуємо його", — сказав фахівець.

Зазначимо, що після двох матчі відбору в України всього одне очко та третя позиція.

Нагадаємо, раніше Ребров здивував журналістів дивним рішенням після нічиї проти Азербайджану у відборі на ЧС-2026.

