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Известный украинский тренер опозорился заявлением о спорте вне политики

18 марта 2023 12:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бывший тренер сборной Украины опозорился заявлением о спорте вне политики
Максимализм наставника сборной Армении обернулся скандалом
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший наставник сборной Украины Александр Петраков работает тренером национальной команды Армении. На этом посту он уже отметился участием в неприятном скандале.

Петраков вызвал в сборную Армении футболистов из российских клубов, после чего неоднозначно прокомментировал ситуацию, сообщает Футбол 2.0

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Александр Петраков готовит сборную Армении к поединку против Турции в рамках квалификации на чемпионат Европы-2024. Наставник нужны все футболисты, которые доступны. Но из-за желания собрать боеспособный состав Петраков оказался в эпицентре скандала. 

Александр Петраков

Что сказал Александр Петраков

Специалист вызвал в сборную Армении сразу четырех игроков из российских клубов. У одного из них даже есть российское гражданство. В попытке оправдать свое решение Петраков отметился неприятным высказыванием. 

"Я не выступаю за то, чтобы предстоящая игра была политизирована. Все футболисты, выступающие за границей, хорошо знают свою историю, и я очень хорошо знаю вашу историю. Но футбол не должен политизироваться. Это никак не должно влиять на игру. 

Приоритет — это спорт и интерес к нему. Я не за политику. Все они опытные игроки, которые приезжают из-за границы. Они появились за границей не по своей воле. Все знают свою историю", — заявил Александр Петраков.

Напомним, французский "Марсель" принял важное решение о будущем Руслана Малиновского. В клубе оценили уровень выступлений украинского футболиста.  

Мадридский "Реал" решил сменить тренера. Стало известно, кто возглавит команду после увольнения Карло Анчелотти. 

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