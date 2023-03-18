Колишній тренер збірної України зганьбився заявою про спорт поза політикою

Максималізм наставника збірної Вірменії обернувся скандалом

Колишній наставник збірної України Олександр Петраков працює тренером національної команди Вірменії. На цій посаді він уже відзначився участю у неприємному скандалі.

Петраков викликав у збірну Вірменії футболістів із російських клубів, після чого неоднозначно прокоментував ситуацію, повідомляє Футбол 2.0.

Олександр Петраков готує збірну Вірменії до поєдинку проти Туреччини у рамках кваліфікації на чемпіонат Європи-2024. Наставнику потрібні всі футболісти, які доступні. Але через бажання зібрати боєздатний склад Петраков опинився в епіцентрі скандалу.

Що сказав Олександр Петраков

Фахівець викликав до збірної Вірменії одразу чотирьох гравців із російських клубів. Один із них навіть має російське громадянство. У спробі виправдати своє рішення Петраков відзначився неприємним висловом.

"Я не виступаю за те, щоб майбутню гру було політизовано. Усі футболісти, які виступають за кордоном, добре знають свою історію, і я дуже добре знаю вашу історію. Але футбол не повинен політизуватися. Це ніяк не повинно впливати на гру.

Пріоритет — це спорт та інтерес до нього. Я не за політику. Усі вони досвідчені гравці, які приїжджають із-за кордону. Вони з'явилися за кордоном не з власної волі. Усі знають свою історію", — заявив Олександр Петраков.

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