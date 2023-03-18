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Відомий український тренер зганьбився заявою про спорт поза політикою

18 березня 2023 12:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Колишній тренер збірної України зганьбився заявою про спорт поза політикою
Максималізм наставника збірної Вірменії обернувся скандалом
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній наставник збірної України Олександр Петраков працює тренером національної команди Вірменії. На цій посаді він уже відзначився участю у неприємному скандалі.

Петраков викликав у збірну Вірменії футболістів із російських клубів, після чого неоднозначно прокоментував ситуацію, повідомляє Футбол 2.0.

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Олександр Петраков готує збірну Вірменії до поєдинку проти Туреччини у рамках кваліфікації на чемпіонат Європи-2024. Наставнику потрібні всі футболісти, які доступні. Але через бажання зібрати боєздатний склад Петраков опинився в епіцентрі скандалу.

Олександр Петраков

Що сказав Олександр Петраков

Фахівець викликав до збірної Вірменії одразу чотирьох гравців із російських клубів. Один із них навіть має російське громадянство. У спробі виправдати своє рішення Петраков відзначився неприємним висловом.

"Я не виступаю за те, щоб майбутню гру було політизовано. Усі футболісти, які виступають за кордоном, добре знають свою історію, і я дуже добре знаю вашу історію. Але футбол не повинен політизуватися. Це ніяк не повинно впливати на гру.

Пріоритет — це спорт та інтерес до нього. Я не за політику. Усі вони досвідчені гравці, які приїжджають із-за кордону. Вони з'явилися за кордоном не з власної волі. Усі знають свою історію", — заявив Олександр Петраков.

Нагадаємо, французький "Марсель" прийняв важливе рішення про майбутнє Руслана Маліновського. У клубі оцінили рівень виступів українського футболіста.

Мадридський "Реал" вирішив змінити тренера. Стало відомо, хто очолить команду після звільнення Карло Анчелотті.

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