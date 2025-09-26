В Англии после матча умер 21-летний воспитанник Арсенала

Билли Вигар. Фото: instagram.com/billy.vigar

В Англии после полученной на футбольном поле травмы скончался 21-летний футболист. Умерший был воспитанником лондонского "Арсенала".

О смерти 21-летнего Билли Вигара сообщил портал talkSPORT.

Реклама

Читайте также:

Билли Вигар. Фото: instagram.com/billy.vigar

Умер молодой футболист

Британский футболист скончался от последствий серьезной травмы головы, полученной во время матча за "Чичестер Сити" в седьмом дивизионе Англии. Инцидент произошел 20 сентября на 13-й минуте игры против "Уингейт энд Финчли", после чего матч был отменен.

Вигар, который на тот момент забил гол за "Чичестер", попал в искусственную кому, а во вторник перенес операцию.

Семья игрока сообщила, что травма оказалась фатальной и операция не помогла сохранить его жизнь.

Билли скончался 25 сентября". В связи с этим "Чичестер Сити" отменил следующий матч и выразил соболезнования.

"Билли навсегда в сердцах всех в "Чичестер Сити". Мы просим уважать приватность семьи", — заявили в клубе.

Также пока известно, что семья не разглашает точную причину смерти. Они лишь уточнили, что он умер на "футбольном поле".

Напомним, ранее стало известно, что украинский футболист может сменить паспорт на одну из стран ЕС.

Белорусская легкоатлетка с польским гражданством Мария Жодзик принесла Польше единственную медаль на ЧМ-2025.