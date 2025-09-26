Відео
Головна Спорт Вихованець Арсеналу помер від травми отриманої під час матчу

Вихованець Арсеналу помер від травми отриманої під час матчу

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 01:14
В Англії після матчу помер 21-річний вихованець Арсеналу
Біллі Вігар. Фото: instagram.com/billy.vigar

В Англії після отриманої на футбольному полі травми помер 21-річний футболіст. Померлий був вихованцем лондонського "Арсеналу".

Про смерть 21-річного Біллі Вігара повідомив портал talkSPORT.

Билли Вигар
Біллі Вігар. Фото: instagram.com/billy.vigar

Помер молодий футболіст

Британський футболіст помер від наслідків серйозної травми голови, отриманої під час матчу за "Чічестер Сіті" у сьомому дивізіоні Англії. Інцидент стався 20 вересня на 13-й хвилині гри проти "Вінгейт енд Фінчлі", після чого матч було скасовано.

Вігар, який на той момент забив гол за "Чічестер", потрапив у штучну кому, а у вівторок переніс операцію.

Сім'я гравця повідомила, що травма виявилася фатальною і операція не допомогла зберегти його життя.

Біллі помер 25 вересня". У зв’язку з цим "Чічестер Сіті" відмінив наступний матч і висловив співчуття.

"Біллі назавжди в серцях усіх у "Чічестер Сіті". Ми просимо поважати приватність родини", — заявили в клубі.

Також наразі відомо, що сім’я не розголошує точну причину смерті. Вони лише уточнили, що він помер на "футбольному полі".

смерть Англія Арсенал померлі травма
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
