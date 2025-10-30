Воспитанник МЮ Ибрагимов будет выступать за сборную России

Амир Ибрагимов в Англии. Фото: Instagram

В составе сборной России по футболу может появиться игрок, который получил спортивное образование в Великобритании. Звезда академии "Манчестер Юнайтед" Амир Ибрагимов задумался о смене гражданства.

Молодому игроку могут предоставить место в составе сборной России, которая играет только товарищеские матчи, сообщают местные СМИ.

Реклама

Читайте также:

Амир Ибрагимов родился в Дагестане, но когда ему было 11 лет, семья будущего футболиста переехала в Великобританию. Мальчика отдали в спортивную академию "Шеффилд Юнайтед", но уже через год он привлек внимание более амбициозного клуба.

Амир Ибрагимов и сэр Алекс Фергюсон. Фото: Instagram

Контракт с "МЮ" и российское гражданство

Ибрагимов попал в академию "Манчестер Юнайтед" и быстро завоевал доверие тренеров. В сезоне 2023/2024 игрок обратил на себя внимание Эрика Тен Хага, который тогда возглавлял "красных дьяволов". Амир провел несколько тренировок с основной командой. Новый наставник "МЮ" Рубен Аморим продолжает периодически вызывать игрока для работы с футболистами стартового состава, что является обычной практикой для топ-клубов.

Летом 2025 года Ибрагимов подписал первый профессиональный контракт с "Юнайтед", а также дебютировал в команде U-21 и вскоре забил за нее первый гол. Вскоре 17-летнему Амиру поступило предложение РФС получить приглашение в сборную России, и игрок ответил согласием.

После 2022 года команда под руководством Валерия Карпина не участвует в официальных международных турнирах и играет с такими соперниками, как Иордания, Катар, Иран и Боливия.

Напомним, лидер "Барселоны" Ламин Ямаль может играть только на 50% от своего потенциала после сложной травмы.

Боксер Василий Ломаченко впервые за последние 12 месяцев показался на публичном мероприятии и показал, как выглядит.