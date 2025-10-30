Видео
Видео

Воспитанник МЮ будет выступать за сборную России по футболу

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 14:16
обновлено: 14:08
Воспитанник МЮ Ибрагимов будет выступать за сборную России
Амир Ибрагимов в Англии. Фото: Instagram

В составе сборной России по футболу может появиться игрок, который получил спортивное образование в Великобритании. Звезда академии "Манчестер Юнайтед" Амир Ибрагимов задумался о смене гражданства. 

Молодому игроку могут предоставить место в составе сборной России, которая играет только товарищеские матчи, сообщают местные СМИ. 

Читайте также:

Амир Ибрагимов родился в Дагестане, но когда ему было 11 лет, семья будущего футболиста переехала в Великобританию. Мальчика отдали в спортивную академию "Шеффилд Юнайтед", но уже через год он привлек внимание более амбициозного клуба. 

Амир Ибрагимов
Амир Ибрагимов и сэр Алекс Фергюсон. Фото: Instagram

Контракт с "МЮ" и российское гражданство 

Ибрагимов попал в академию "Манчестер Юнайтед" и быстро завоевал доверие тренеров. В сезоне 2023/2024 игрок обратил на себя внимание Эрика Тен Хага, который тогда возглавлял "красных дьяволов". Амир провел несколько тренировок с основной командой. Новый наставник "МЮ" Рубен Аморим продолжает периодически вызывать игрока для работы с футболистами стартового состава, что является обычной практикой для топ-клубов. 

Летом 2025 года Ибрагимов подписал первый профессиональный контракт с "Юнайтед", а также дебютировал в команде U-21 и вскоре забил за нее первый гол. Вскоре 17-летнему Амиру поступило предложение РФС получить приглашение в сборную России, и игрок ответил согласием. 

После 2022 года команда под руководством Валерия Карпина не участвует в официальных международных турнирах и играет с такими соперниками, как Иордания, Катар, Иран и Боливия. 

спорт футбол Манчестер Юнайтед Сборная России по футболу российские спортсмены
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
