Вихованець МЮ виступатиме за збірну Росії з футболу
У складі збірної Росії з футболу може з'явитися гравець, який здобув спортивну освіту у Великій Британії. Зірка академії "Манчестер Юнайтед" Амір Ібрагімов задумався про зміну громадянства.
Молодому гравцеві можуть надати місце в складі збірної Росії, яка грає тільки товариські матчі, повідомляють місцеві ЗМІ.
Амір Ібрагімов народився в Дагестані, але коли йому було 11 років, сім'я майбутнього футболіста переїхала до Великої Британії. Хлопчика віддали в спортивну академію "Шеффілд Юнайтед", але вже за рік він привернув увагу більш амбітного клубу.
Контракт із "МЮ" та російське громадянство
Ібрагімов потрапив до академії "Манчестер Юнайтед" та швидко завоював довіру тренерів. У сезоні 2023/2024 гравець привернув до себе увагу Еріка Тен Хага, який тоді очолював "червоних дияволів". Амір провів кілька тренувань з основною командою. Новий наставник "МЮ" Рубен Аморім продовжує періодично викликати гравця для роботи з футболістами стартового складу, що є звичайною практикою для топклубів.
Влітку 2025 року Ібрагімов підписав перший професійний контракт із "Юнайтед", а також дебютував у команді U-21 і незабаром забив за неї перший гол. Незабаром 17-річному Аміру надійшла пропозиція РФС отримати запрошення до збірної Росії, і гравець відповів згодою.
Після 2022 року команда під керівництвом Валерія Карпіна не бере участі в офіційних міжнародних турнірах і грає з такими суперниками, як Йорданія, Катар, Іран та Болівія.
