Вихованець МЮ виступатиме за збірну Росії з футболу

Дата публікації: 30 жовтня 2025 14:16
Оновлено: 14:08
Вихованець МЮ Ібрагімов виступатиме за збірну Росії
Амір Ібрагімов в Англії. Фото: Instagram

У складі збірної Росії з футболу може з'явитися гравець, який здобув спортивну освіту у Великій Британії. Зірка академії "Манчестер Юнайтед" Амір Ібрагімов задумався про зміну громадянства.

Молодому гравцеві можуть надати місце в складі збірної Росії, яка грає тільки товариські матчі, повідомляють місцеві ЗМІ.

Читайте також:

Амір Ібрагімов народився в Дагестані, але коли йому було 11 років, сім'я майбутнього футболіста переїхала до Великої Британії. Хлопчика віддали в спортивну академію "Шеффілд Юнайтед", але вже за рік він привернув увагу більш амбітного клубу.

Амир Ибрагимов
Амір Ібрагімов і сер Алекс Фергюсон. Фото: Instagram

Контракт із "МЮ" та російське громадянство

Ібрагімов потрапив до академії "Манчестер Юнайтед" та швидко завоював довіру тренерів. У сезоні 2023/2024 гравець привернув до себе увагу Еріка Тен Хага, який тоді очолював "червоних дияволів". Амір провів кілька тренувань з основною командою. Новий наставник "МЮ" Рубен Аморім продовжує періодично викликати гравця для роботи з футболістами стартового складу, що є звичайною практикою для топклубів.

Влітку 2025 року Ібрагімов підписав перший професійний контракт із "Юнайтед", а також дебютував у команді U-21 і незабаром забив за неї перший гол. Незабаром 17-річному Аміру надійшла пропозиція РФС отримати запрошення до збірної Росії, і гравець відповів згодою.

Після 2022 року команда під керівництвом Валерія Карпіна не бере участі в офіційних міжнародних турнірах і грає з такими суперниками, як Йорданія, Катар, Іран та Болівія.

Нагадаємо, лідер "Барселони" Ламін Ямаль може грати тільки на 50% від свого потенціалу після складної травми.

Боксер Василь Ломаченко вперше за останні 12 місяців показався на публічному заході та показав, який вигляд має.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
