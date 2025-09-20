Винисиус Жуниор может покинуть Реал из-за паузы в переговорах

Винисиус Жуниор. Фото: Reuters

Мадридский "Реал" очень близок к потере своего лидера последних сезонов Винисиуса Жуниора, из-за которого конфликтовали с France Football. Бразилец может покинуть клуб свободным агентом.

Сейчас между футболистом и клубом остановлены переговоры о продлении контракта, сообщил портал AS.

Винисиус Жуниор с партнерами по команде. Фото: Reuters

Винисиус близок к уходу из "Реала"

Бразильский нападающий и мадридский "Реал" прервали переговоры о продлении контракта еще после клубного чемпионата мира.

По информации источника, на последней встрече с руководством "Реала" бразилец существенно снизил финансовые требования и стороны были очень близки к новому соглашению. Однако процесс затормозили приход нового главного тренера Хаби Алонсо и участие в клубном ЧМ.

Представители Винисиуса, Фред Пена и Тассило Соарес, решили отложить решение, чтобы наблюдать за планами нового тренера относительно их подопечного.

Вероятно, решение представителей было правильным, поскольку Алонсо ограничил минуты бразильца, что вызвало беспокойство у окружения Винисиуса.

Источники считают, что следующие два-три месяца станут решающими для будущего Винисиуса в "Реале". Если форвард будет недоволен своей ролью, то станет возможным зимний трансфер.

В сезоне-2025/2026 25-летний бразилец сыграл 11 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав две результативные передачи. Текущий его контракт действует до лета 2027-го года, а рыночная стоимость — 170 млн евро по Transfermarkt.

Однако, претендовать на игрока пока хотят только клубы в Саудовской Аравии. Европейские гранды боятся из-за того факта, что Винисиус очень дорогой и очень токсичен в отношении болельщиков.

