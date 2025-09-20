Вінісіус Жуніор може покинути Реал через паузу в переговорах

Вінісіус Жуніор. Фото: Reuters

Мадридський "Реал" дуже близький до втрати свого лідера останніх сезонів Вінісіуса Жуніора, через якого конфліктували з France Football. Бразилець може залишити клуб вільним агентом.

Наразі між футболістом та клубом зупинені перемовини про продовження контракту, повідомив портал AS.

Бразильський нападник і мадридський "Реал" перервали переговори про продовження контракту ще після клубного чемпіонату світу.

За інформацією джерела, на останній зустрічі з керівництвом "Реалу" бразилець суттєво знизив фінансові вимоги і сторони були дуже близькими до нової угоди. Однак процес загальмували прихід нового головного тренера Хабі Алонсо та участь в клубному ЧС.

Представники Вінісіуса, Фред Пена та Тассило Соарес, вирішили відклати рішення, щоб спостерігати за планами нового тренера щодо їх підопічного.

Ймовірно, рішення представників було правильним, оскільки Алонсо обмежив хвилини бразильця, що викликало занепокоєння у оточення Вінісіуса.

Джерела вважають, що наступні два-три місяці стануть вирішальними для майбутнього Вінісіуса в "Реалі". Якщо форвард буде незадоволений своєю роллю, то стане можливим зимовий трансфер.

У сезоні-2025/2026 25-річний бразилець зіграв 11 матчів у всіх турнірах, забивши три голи та віддавши дві результативні передачі. Поточний його контракт діє до літа 2027-го року, а ринкова вартість — 170 млн євро за Transfermarkt.

Однак, претендувати на гравця поки хочуть лише клуби в Саудівській Аравії. Європейські гранди бояться через той факт, що Вінісіус дуже дорогий і дуже токсичний щодо уболівальників.

