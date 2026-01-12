Видео
Винисиус назвал игроков, от которых должен избавиться Реал

Винисиус назвал игроков, от которых должен избавиться Реал

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 14:01
Винисиус поставил ультиматум Реалу перед новым контрактом
Винисиус Жуниор на поле. Фото: Reuters

Мадридский "Реал" продолжает страдать от неудач, конфликтов и противоречий. Звезды команды создают проблемы руководству клуба. 

Один из лидеров "бланкос" готов остаться на "Сантьяго Бернабеу", но требует для себя особых норм, сообщает El Nacional

Читайте также:

Бразильский вингер Винисиус Жуниор выдвинул жесткие условия мадридскому "Реалу" в переговорах о продлении контракта. Футболист настаивает на кадровых изменениях в атаке, опасаясь потерять статус одного из ключевых игроков команды. 

Чего хочет звезда "Реала"

Винисиус требует расстаться с Родриго и молодым нападающим Гонсало Гарсией. Источники отмечают, что игрок обеспокоен усилением конкуренции в линии нападения и не хочет оказаться в тени возможного трио, в котором главную роль могут играть Килиан Мбаппе и другие звезды. 

Гонсало Гарсия
Молодой футболист Гонсало Гарсия. Фото: Reuters

Сам Винисиус готов подписать новое соглашение только при наличии четких гарантий своей ведущей роли в спортивном проекте клуба. В "Реале" ситуацию называют деликатной и не склонны принимать ультимативные требования. 

В сезоне 2025/2026 Винисиус сыграл за мадридскую команду 27 поединков, забил 6 голов и сделал 7 результативных передач. 

Напомним, ранее в центре внимания оказался Килиан Мбаппе, который разозлил болельщиков "Барселоны". 

А киевское "Динамо" уже начало подготовку ко второй половине сезона — кого вызвал на сбор новый тренерский штаб. 

спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансферы Винисиус Жуниор Родриго (футболист)
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
