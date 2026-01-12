Винисиус поставил ультиматум Реалу перед новым контрактом

Винисиус Жуниор на поле. Фото: Reuters

Мадридский "Реал" продолжает страдать от неудач, конфликтов и противоречий. Звезды команды создают проблемы руководству клуба.

Один из лидеров "бланкос" готов остаться на "Сантьяго Бернабеу", но требует для себя особых норм, сообщает El Nacional.

Бразильский вингер Винисиус Жуниор выдвинул жесткие условия мадридскому "Реалу" в переговорах о продлении контракта. Футболист настаивает на кадровых изменениях в атаке, опасаясь потерять статус одного из ключевых игроков команды.

Чего хочет звезда "Реала"

Винисиус требует расстаться с Родриго и молодым нападающим Гонсало Гарсией. Источники отмечают, что игрок обеспокоен усилением конкуренции в линии нападения и не хочет оказаться в тени возможного трио, в котором главную роль могут играть Килиан Мбаппе и другие звезды.

Молодой футболист Гонсало Гарсия. Фото: Reuters

Сам Винисиус готов подписать новое соглашение только при наличии четких гарантий своей ведущей роли в спортивном проекте клуба. В "Реале" ситуацию называют деликатной и не склонны принимать ультимативные требования.

В сезоне 2025/2026 Винисиус сыграл за мадридскую команду 27 поединков, забил 6 голов и сделал 7 результативных передач.

